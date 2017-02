Elina ja Sami Hyötyläinen kehuvat töidensä tulosta ja nykyistä elämäntilannettaan hymyssä suin. Pariskunta osti viime vuoden alkupuolella Toijalasta Hämeentieltä vuonna 1930 rakennetun kehräämön, ja nyt taloa tai tienoota ei tunne enää entisekseen.

Kehräämöön tuli kahdeksan tyylikästä loft-asuntoa sekä tilat Elina Hyötyläisen ProTilit-tilitoimistolle ja Janne Salokannaksen Paras Sali -kuntosalille. Hyötyläisten lisäksi Salokannaskin muutti myös asumaan samaan taloon.

Vanhasta rakennuksesta jäi vain betonitiilinen runko, ja korjaus- ja muutostyöt sujuivat suunnitelmien mukaan.

– Elina suunnitteli sisäpuolelta ja minä ulkopuolelta, Sami selvittää työnjakoa.

Pääsuunnittelijana oli Seppo Airaksinen, ja rakennustyöt teki Samin yritys Akaan Muuraus ja Laatoitus. Sami itse pääsi syntyperäisenä toijalalaisena takaisin kotikyläänsä Viiala-visiitin jälkeen. Elina puolestaan on kotoisin Viialasta mutta viihtyy nyt Toijalassa. Koti ja työpaikka ovat sekä samassa rakennuksessa että muutenkin hyvällä paikalla.

– Olemme tykänneet tosi paljon asua tässä, ja minulla on ihan luksusta. En tarvitse enää autoa, ja vierestä pääsee Tampereellekin junalla. Tosi moni on sanonut myös, että on kiva, kun tämä ei ole enää sellainen rytökasa.

– Olihan tämä koko alueen hirvein rötiskö. Kauhea liiteri keskellä kaupunkia. Onneksi Sami toteaa.

ProTilit kasvaa jatkuvasti

Elina Hyötyläisen tilitoimisto ProTilit muutti Viialasta Toijalaan tämän vuoden maaliskuussa. Entisessä kehräämössä on sekä hyvä fiilis että hyvät tilat. Kahdessa kerroksessa jokaisella työntekijällä on oma paikkansa.

– Viialassa tilat olivat ahtaat. Nyt kaikilla on työrauha, ja asiakkaillekin on mukavampi, kun ei istuta ihan vierekkäin.

ProTileissä aloitti juuri kuudes työntekijä, Eeva Talvinen, ja myös asiakkaiden määrä on kasvussa.

– Meillä on noin 150 asiakasta ja hyvät mahdollisuudet ottaa lisää. Vaikka moni asia hoidetaan nykyään sähköisesti, meidän tarkoitus on palvella henkilökohtaisesti. Keväällä saimme myös auktorisoinnin, ja moni työntekijä opiskelee parhaillaan lisää taloushallintoa ja palkkahallintoa, Elina Hyötyläinen kertoo.