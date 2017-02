Toijalaan tulee lisää junavuoroja

Toijalan, Hämeenlinnan ja Riihimäen rautatieasemilla järjestettiin perjantaina Yhteisellä matkalla -performanssi, jossa kaupunkilaiset vastustivat VR:n junavuorojen vähentämistä. Toijalassa kolmosraiteelle kerääntynyt satapäinen väkijoukko osoitti mieltään Tampereelta kohti Helsinkiä ajaneelle ja Toijalan pysähtymättä ohittaneelle InterCity-junalle. Samalla väkijoukko huusi Toijalan tapahtuman pääorganisaattori Hilu Toivonen-Alastalon johdolla ”Mitä me halutaan? IC:n kyytiin! Milloin me halutaan? Kerran tunnissa!”.

Hilu Toivonen-Alastalon mukaan kolmen kaupungin performanssit lähtivät liikkeelle hämeenlinnalaisen Mirva Harjun ajatuksesta.

– Minä sain häneltä puhelun, jossa hän ehdotti, että Akaa lähtisi performanssiin mukaan. Minä tietysti innostuin asiasta. Kysyin vielä riihimäkeläisiltä tuttaviltani järjestäisikö siellä joku vastaavan performanssin, ja onnistuihan se, Toivonen-Alastalo kertoo.

Toivonen-Alastalon mielstä InterCity -junien kulkeminen pysähtymättä radanvarsikaupunkien asemien ohi on silkkaa höpöhöpöä.

– Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-kasvukäytävään on valtiokin panostanut paljon. Mutta miten täällä voi ihmiset asua, jos täältä ei pääse kunnolla kulkemaan, Toivonen-Alastalo ihmettelee.

VR:n junavuorojen vähennykset ovat aiheuttaneet Toivonen-Alastalolle ongelmia.

– Käyn Helsingissä töissä ja teen Turkuun projektia. Toki VR toi takaisin joitakin vuoroja, mutta IC-junat korvattiin paikallisjunilla. Junassa työskentely luetaan minulla ja monella muullakin työajaksi, mutta täpötäydessä paikallisjunassa ei usein saa edes läppäriä auki. Hyvä jos mahtuu istumaan, Toivonen-Alastalo tuumii.

VR:n johtoa Toivonen-Alastalo kehottaa ottamaan järjen käteen ja ajattelemaan kokonaisuuksia.

– Tampere–Helsinki-välillä asuu suuri määrä työssäkäyviä ja opiskelevia ihmisiä, ja me tuomme esimerkiksi töitä pääkaupunkiseudulle. On aivan oleellista, että me pääsemme junan kyytiin. Junat saisivat olla myös vähän pidempiä, sillä ne ovat aina ihan täynnä, Toivonen-Alastalo huomauttaa.

Pikkupaikkakuntien asukkaita ei saa unohtaa

Heidi Vintola ja Sarianne Moisio osallistuivat Toijalan rautatieaseman performanssiin perjantain purevasta pakkasesta huolimatta.

– Tykkään kulkea junalla Tampereelle, koska se on halvempaa kuin autolla kulkeminen. Olen useasti toivonut, että junalla pääsisi Tampereella kerran tunnissa, kuten ennenkin. Junavuorojen vähennykset ovat hankaloittaneet elämääni, Moisio kertoo.

Heidi Vintola lähti aseman performanssiin mukaan sosiaalisessa mediassa näkemiensä kutsujen takia.

– En itse käytä kauheasti junia, mutta lähdin tänne kaverin tueksi. VR:lle haluaisin lähettää sellaisia terveisiä, että meitä pikkupaikkakuntien ihmisiä ei saisi unohtaa, Vintola sanoo.

Petteri Piirainen osallistui aseman performanssiin vaimonsa kanssa, vaikka Piiraisen omaan elämään junavuorojen vähennyksillä ei ole juuri ollut vaikutusta.

– Monen elämää vuorojen vähennykset ovat vaikeuttaneet. Kaikilla olisi mukavampaa jos ihmiset pääsisivät kulkemaan helpommin. Se elävöittäisi radan varrella olevia pikkupaikkakuntia, Piirainen toteaa.