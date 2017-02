Kimmo Lyytikäisen kuvaamat joutsenet pääsivät postimerkkiin

Arkkitehti Mikael Nordenswanin suunnittelema ja vuonna 1965 rakennettu Toijalan siunauskappeli hohtaa puhtaan valkeana hautausmaan kupeessa. Vaativa peruskorjaus on ohi, mutta rakennuksen arkkitehtuuri ja henki ovat tallella.

– Tarkoituksena oli säilyttää mahdollisimman paljon alkuperäistä ilmettä. Kun tämä on yli 50-vuotias sakraalirakennus, tämä on suojeltu, korjaus- ja muutossuunnitelmat piti vielä vahvistuttaa kirkkohallituksessa, kertoo Akaan seurakunnan talouspäällikkö Arja Tarela.

Kappelin lämmitysjärjestelmäksi on vaihtunut maalämpö, sähköt on vedetty uusiksi ja uusia ovat myös vesi- ja viemäriputket sekä saniteettitilat.

– Lattiahan meillä oli suurin ongelma. Laatat irtoilivat ja sisälsivät kaiken lisäksi asbestia. Nyt asbesti on poistettu koko rakennuksesta, kertoo Tarela.

– Lattiamateriaali vaihdettiin helppohoitoiseen ja kopinaa vaimentavaan kumilaattaan, joka sopii rakennuksen henkeen, jatkaa huoltomestari Kimmo Lyytikäinen.

Seinät ja katto on maalattu ja puuovet lakattu. Parvelta on poistettu kokolattiamatto, jonka alta paljastunut puulattia on hiottu. Salin tammi-ikkunat peruskorjattu, mutta muuten kaikki ikkunat on vaihdettu.

Naulakot väljempään paikkaan

Sisätiloissa näkyvin muutos on saattoväen naulakoiden siirto eteisen takaosaan, josta eteisen ja omaistenhuoneen välinen seinä on poistettu. Näin on saatu valoisa ja väljä tila vaatteille, mutta myös tilaisuutta odottaville.

– Erilliselle omaisten huoneelle ei enää nykyaikana ole tarvetta. Vanha naulakkotila on varattu kukille, jotka toimitetaan niille varattuihin hyllyihin. Naulakoiden yläpuolelle on jätetty Paavo Tynellin suunnittelemat valaisimet, kertoo Lyytikäinen.

Toisen näkyvän muutoksen huomaa ulkona. Kappelin sivulla oleva matala osa on saanut räystäät ja tasakatto on poistettu. Sokkeli on vesieristetty ja ulkoseinät maalattu. Myös rönsyilleet tuijat ja villiviini on seinustoilta kaadettu.

– Mietimme tarkkaan, mitä kappelin sisäpihalle ja ympärille istutamme. Asialla ei ole kiire, sanoo Tarela.

Museovirasto hyväksyi myös seurakunnan ehdotuksen sisäpihan laatoitukseksi. Isot laatat jäivät, mutta niiden väliin on laitettu pienemmät kivet. Salista mennään ulos nyt invaliuskaa pitkin.

Kustannusarviossa pysyttiin

Sekä talouspäällikkö Arja Tarela että huoltomestari Kimmo Lyytikäinen kiittelevät hyvää suunnittelua onnistuneen lopputuloksen aikaansaamisesta. Peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin jo vuonna 2014, jolloin rakennus muun muassa tutkittiin perin pohjin.

– Tiesimme mitä täällä pitää tehdä. Tutkiminen ja hyvä suunnittelu poisti yllätykset. Rakennuksessa oli paljon asbestia, joka piti poistaa. Tämä oli mukana tarjouspyynnöissäkin, kertoo Lyytikäinen.

Seurakunta varasi peruskorjaukseen 700 000 ja kirkkohallitus avusti hanketta vielä 125 000 eurolla.

– Tutkimuksiin ja suunnitteluun meni noin 64 000 euroa. Urakkasumma oli 670 000 euroa. Lisätöitä tehtiin 1,7 prosentin verran. Olen tähän lopputulokseen hyvin tyytyväinen, sanoo Tarela.

Kappelin peruskorjasi AW-Rakennus Oy, joka Arja Tarelan ja Kimmo Lyytikäisen mielestä teki hyvää työtä.

Kaikkien kansalaisten käytössä

Toijalan siunauskappeli palvelee seurakunnan jäsenten lisäksi myös muun muassa kirkkoon kuulumattomia. Kappelin alakerrassa on säilytystilat kymmenelle vainajalle.

– Terveyskeskuksilla ja vanhainkodeilla ei ole vainajiensäilytystiloja, joten sieltä soitetaan hyvin nopeasti, että onko tilaa, voidaanko tuoda. Siunauskappeli ja koko seurakunnan hautaustoimi ei ole vain seurakunnan jäseniä varten, vaan seurakunnan lakisääteinen velvollisuus on huolehtia kaikkien vainajien hautaamisesta, kertoo talouspäällikkö Tarela.

Akaassa vainajia säilytetään Toijalassa ja Viialassa. Kun Toijalan siunauskappeli oli kuukausia poissa käytössä, siunauksia toimitettiin kesällä vanhassa kappelissa ja kirkossakin. Järjestelyistä ei ole kuulunut minkäänlaista nurinaa, pikemminkin kiitosta.