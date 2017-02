Kesko lopettaa Toijalan Siwan

Kesko on saanut päätökseen Siwoja ja Valintataloja koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen lopputuloksena kauppatoiminta loppuu 51 kaupassa. Yksi lopettavista kaupoista on Toijalan Siwa, jossa työskentelee neljä henkilöä. Työntekijät on irtisanottu.

Senioriviestintäpäällikkö Jaana Huttunen Keskosta kertoo, että Toijalan Siwan toiminta loppuu kevään aikana. Huttusen mukaan Toijalan Siwan investointitarpeet olisivat olleet liian suuret suhteessa odotettavissa olevaan myyntiin.

Kesko on neuvotellut kaupan jatkamisen edellytyksistä myös niissä 60 kaupassa, joista Kilpailu- ja kuluttajavirasto velvoitti Keskoa luopumaan hyväksyessään viime vuonna Suomen Lähikauppaa koskevan yrityskaupan. Akaassa Keskon on myytävä joko Toijalan Valintatalo tai Viialan Siwa. Näiden jatko on yhä auki.

– Näissä myynti jatkuu edelleen. Kauppojen tilanne selviää, kun määräaika myyntivelvoitteen osalta on kulunut umpeen, senioriviestintäpäällikkö Jaana Huttunen kertoo.

Huttusen mukaan määräajan päättymisen ajankohta ei ole julkinen tieto.

Toijalan Valintatalossa työskentelee neljä ja Viialan Siwassa kolme henkilöä.

Keskon mukaan yt-neuvotteluiden lopputuloksena Kilpailu- ja kuluttajaviraston myytäväksi määräämien kauppojen 212 työntekijää koskee irtisanominen, joka peruuntuu, mikäli kauppa saadaan myytyä kilpailijalle. Keskon varatoimitusjohtajan ja päivittäistavarakaupan toimialajohtajan Jorma Rauhalan mukaan Keskon suunnitelmissa on muuttaa joitakin kauppoja K-Marketeiksi kevään 2017 aikana, mikäli niille ei löydy määräajassa ostajaa.

Toijalan Valintatalon yhteydessä toimiva Huldan Huusholli & Kirppis jatkaa toimintaansa normaalisti.