Elecster Oyj:n toimitusjohtaja vaihtuu

Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Veikko Kiilin mielestä Suomi ei ole noussut vuonna 2007 alkaneesta finanssikriisistä yrittäjien toivomalla tavalla ja hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen pitkään neuvottelemalta kilpailukykysopimukseltakaan ei saatu rakenteellisia ratkaisuja työmarkkinoiden ongelmiin.

– Kilpailukykysopimusruljanssissa hallitus vedettiin työmarkkinajärjestöjen myllyyn, eikä sieltä paljon mitään hyvää tullut. Tavoitteet vesitettiin. Rakenteelliset muutokset jäivät tekemättä, sanoi Pirkanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Veikko Kiili.

Veikko Kiili puhui Akaan yrittäjäyhdistyksien Vuoden Yrittäjä –juhlassa lauantaina Lellan tilalla Urjalassa.

Pettymys kiky-neuvottelujen lopputulokseen aiheutti sen, että Suomen Yrittäjät jäi pois kilpailukykysopimuksesta.

– Haluamme toki, että Suomi on järjestäytynyt yhteiskunta, mutta emme halua, että yrittäjien ja työntekijöiden on pakko järjestäytyä, jos he eivät sitä halua. Toki itse hallitusohjelmassa on yrittäjien kannalta myönteisiä asioita. Muun muassa esitys maksuperusteisesta arvonlisäverosta ja kotitalousvähennyksen palauttaminen lähes entiselleen ovat tervetulleita.

Yrittäjille vahvempi rooli yhteiskunnassa

Suomen Yrittäjät haluaan Veikko Kiilin mukaan vahvemman roolin yhteiskunnassa.

– Haluamme yritysten voivan panostavan tulevaisuuteen ja kasvuun. Suomi elää yrittäjien varassa. Yrittäjät haluavat siksi tuoda pk-yritysten äänen yhteiskunnalliseen keskusteluun entistä vahvemmin. Haluamme, että Suomi on demokraattinen markkinatalous. Järjestövaltaisen kartellin tilalle on saatava uutta ajattelua, sanoi puheenjohtaja Kiili.

Uudistuminen edellyttää Veikko Kiilin mielestä ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Myös maan hallituksen on tehtävä sille kuuluvat päätökset, eikä antaa valtaansa työmarkkinajärjestöille. Myös yrittäjäjärjestön on uudistuttava.

– Pirkanmaan Yrittäjissä tämä työ on jo alkanut. Vuoden alussa saimme uudet valiokunnat. Tällä hetkellä haemme jäseniä uudistuvaan hallitukseen, jossa on 8–12 jäsentä entisen 30 sijasta. Hallitus tulee jatkossa olemaan selkeä hallinnon johtaja. Haluamme aluejärjestöstä entistä avoimemman ja toimintatavoitteeltaan selkeämmän, sanoi Kiili.

Yhteiskunnallista vaikuttamista on myös osallistuminen vaaleihin. Kuntavaalit 2017 ja maakuntavaalit 2018 ovat yrittäjille erittäin tärkeät.

– Haluamme, että jäseniämme on kuntien ja maakunnan päätöksentekokoneistossa tuomassa yrittäjien näkökulmia ja osaamista varsinkin talouden kysymyksiin. Tavoitteenamme on saada myös pk-yritykset keskiöön kunnan hankinnoissa. Kuntiin on saatava käyttöön myös yritysvaikutusten arviointi ja palvelusetelit, sanoi puheenjohtaja Veikko Kiili.

Lämminhenkinen iltajuhla

Kylmäkosken Yrittäjien vuorollaan järjestämä Akaan Vuoden Yrittäjä-juhla korosti paikallisuutta. Illallinen oli koottu paikallisista tuotteista ja paikallista oli olutkin. Illan musiikista vastasi Fiilisband. Juhlapaikkana toimi todella aistikkaasti juhlapaikaksi entisöity Lellan tilan navetta, jonka yläkerrassa oli maatalousvälineiden näyttely.

Vieraat juhlaan toivotti tervetulleiksi Kylmäkosken Yrittäjien puheenjohtaja Vesa Peltola ja yhteistyökumppanien tervehdyksen esitti pankinjohtaja Jukka Turunen.

Akaan Vuoden 2017 yrittäjiksi kukitettiin Elecsterin toimitusjohtaja Jarmo Halonen, A-Duo-jäähdytyslaiteyrityksen vetäjä Jari Haavisto ja Toijalan Neste-huoltamoa pyörittävä Teijo Mattila.