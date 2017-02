Vapaaehtoistyö palkitsee ja tukee yhteisöllisyyttä

Rakas Isänmaamme täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Se on herättänyt monet vapaaehtoisjärjestöt nostamaan profiiliaan ja tunnettavuuttaan sekä tuomaan esille omaa toimintaansa. Vapaaehtoistyöhän on työtä, jota tehdään lahjana tai palveluksena jollekin toiselle henkilölle tai yhteisölle. Vapaaehtoistyöstä ei yleensä makseta palkkaa, vaan tärkeämpänä pidetään esimerkiksi toisten auttamista tai hyvän asian edistämistä. Tärkeitä ominaisuuksia vapaaehtoistyössä on esimerkiksi elämänkokemus, sydämen sivistys ja halu olla avuksi. Vapaaehtoistyöntyöntekijä hyötyy myös itse, mutta aineettomasti. Se isompi palkinto on hyvä mieli toisen auttamisesta, kivasta tekemisestä ja uusista ystävistä. Toiminnassa oppii uutta ja oma käsitys maailmasta avartuu. Parhaimmillaan vapaaehtoistyö myös tukee yhteisöllisyyttä ja auttaa niitä, joita ei tavoita kunnan tai viranomaisten apu ja tuki.

Myös meillä Akaassa on tarjolla paljon mielenkiintoista ja itse kullekin sopivaa vapaaehtoistyötä. Siihen voi aluksi käyttää vaikkapa vain yhden päivän vuodessa, kuten esimerkiksi partiopukkina. Se on itse asiassa aika ainutkertainen konsepti koko Suomessakin tuottaa iloa, valoa ja tunnelmaa moneen kotiin joulun aikaan ihan vapaaehtoispalkkioon perustuen. Näin joulupukki on saatavilla ihan joka kotiin.

Myös nuorisokahvila Manala toimii vapaaehtoisvoimin. Siellä nuoret voivat tavata toisiaan ja hakea tarvittaessa tukea aikuisilta. Itse teen vapaaehtoistyötä myös Lions Clubin kautta, mikä on sitten jo säännöllisempää kuukausikokouksineen ja toimintasuunnitelmineen. Toisaalta tätä kautta on päässyt auttamaan varsin laajasti erilaisia tahoja kotikunnassamme. Myös työnantajani Osuuspankki tarjoaa mahdollisuutta vapaaehtoistyöhön; Hiiop100-nettisivusto on vapaaehtoisjärjestöjen ja -tekijöiden kohtaamispaikka. Kannattaa tutustua senkin antiin. Samoin kuin tämän Akaan Seudun MeNyt-palstaan, jossa on esillä paikallisten yhdistysten tapahtumia kaikille kiinnostuneille.

Nythän on alkamassa myös merkittävä vapaaehtoistyön sarka neljäksi vuodeksi, kun edessä on kuntavaalit. Sielläkin tarvitaan vapaaehtoistyön vaateita ja näkemyksellisyyttä, kykyä katsoa tulevaan.

Anttijussi Vikman (kok)