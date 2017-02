Maistuu ja haisee mullalle, homeelle ja sammaleelle. Akaalaisten mielestä tällaista juomavesi on tänä kesänä ollut. Käyttöinsinööri Petri Fuss Valkeakosken Tyrynlahden vesiasemalta myöntää maku- ja hajuhaittojen olevan ongelma, koska juomavettä tehdään pintavedestä. Myös akaalaiset saavat juomavetensä Valkeakosken Mallasvedestä. Imusihti on Tyrynlahdella noin 250 metriä rannasta, 3–4 metrin syvyydessä.

– Maku- ja hajuongelma koskee erityisesti loppukesää, kun levät järvessä rupeavat mätänemään ja sadevedet huuhtovat humusta järviveteen. Tällaisessa vanhassa laitoksessa emme pysty poistamaan kaikkia maku- ja hajuhaittoja. Valkeakoskelaiset ovat jo aika tottuneet siihen, että loppukesästä vesi voi maistua pahalta. Ensimmäisenä asiaan kiinnittävät huomiota ne, jotka ovat muuttaneet pohjavesialueelta, koska pohjavesi on raikkaampaa.

Pahasta mausta ja hajusta huolimatta vesi on Fussin mukaan juomakelpoista. Vedenlaatua tarkkailee Kokemäenjoen Vesiensuojeluyhdistys, joka käy viikottain ottamassa näytteitä raakavedestä, puhdistamolta lähtevästä vedestä sekä verkostosta.

Fussin mukaan tavallista hankalamman tästä kesästä on tehnyt myös se, että järvivesi lämpeni jo toukokuussa ja lämmintä jaksoa kesti pitkään. Liki 20-asteinen vesi ei maistu raikkaalta.

Makuun vaikuttaa myös mangaani, jota luontaisesti on Mallasvedessä poikkeuksellisen paljon. Käyttöinsinööri Petri Fuss kertoo, että loppukesästä veden mangaaniarvo voi lyhytaikaisesti myös ylittää suositusarvon.

Veden ruskea väri johtuu Fussin mukaan paineenvaihteluista vesijohtoverkossa, mikä irrottaa sakkaa putken seinämistä. Paineenvaihtelut saavat putkistossa liikkeelle myös saostuneen mangaanin, joka voi värjätä pyykkiä.

– Paineenvaihteluita aiheuttaa esimerkiksi se, jos tulipalon sattuessa palokunta ottaa vettä vesipostista. Silloin virtaukset kasvavat voimakkaasti. Paineenvaihtelua aiheuttavat myös putkivuodot. Jos vettä joudutaan ottamaan toisesta suunnasta, veden kulkusuunta vaihtuu ja sakka verkostossa lähtee liikkeelle.

Vanha tekniikka rajoittaa makuhaittojen poistamista

Tyrynlahden vesiasemalla sijaitseva vedenpuhdistamo on rakennettu alun perin 1950-luvulla, ja sitä on laajennettu 80- ja 90-luvuilla. Petri Fuss myöntää vanhan laitoksen mahdollisuudet vähentää maku- ja hajuhaittoja olevan rajalliset. Makua pyritään parantamaan tihentämällä suodattimien huuhteluvälejä ja vaihtamalla aktiivihiiliä säännöllisesti.

– Aktiivihiili, joka auttaa maku- ja hajuhaittoihin, on käytössä vain kesäisin, koska talvella ei ole leväongelmaa ja maku- ja hajuhaitat rauhoittuvat.

Uusi tekniikka poistaisi maku- ja hajuhaittoja sekä rautaa ja mangaania vedestä nykyistä tehokkaammin. Parhaillaan Valkeakoskella pohditaankin Tyrynlahden vesiaseman saneerausta tai kokonaan uuden aseman rakentamista. Uuden rakentamista puoltaa se, että vanha vesiasema voisi toimia uuden valmistumiseen asti. Vanhan saneeraaminen vaatisi sen sijaan omat järjestelynsä, jotta vedensaanti voitaisiin turvata myös remontin aikana.

Valkeakosken Tyrynlahden vesiasemalla tuotetaan vuosittain noin 3 miljoonaa kuutiota juomavettä, josta noin puolet, 1,5 miljoonaa kuutiota, lähtee Lempäälään ja Akaaseen siirtolinjaa pitkin. Vedentoimitussopimus Valkeakosken kanssa on toistaiseksi voimassa vuoteen 2020.

Valkeakosken vettä juodaan niin Toijalassa, Viialassa kuin Kylmäkoskella. Kylmäkosken oma vedenottamo lähellä keskustaa toimii nykyisin varavedenottamona. Favénintien ottamo ei ole enää käytössä.

Pohjavettä luvassa

Juomaveden maku- ja hajuongelmaan on luvassa parannusta vuoden päästä, kun Akaan vesihuollosta vastaavan HS-Vesi Oy:n rakentama vesijohto Hämeenlinnasta Toijalaan valmistuu. Sen myötä akaalaiset saavat pohjavettä Hämeenlinnan seudulta.

Parhaillaan rakennetaan väliä Hämeenlinnasta Iittalaan, josta jatketaan kohti Toijalaa vuodenvaihteessa.

– Urakkakyselyt välille Iittala-Toijala ovat juuri lähdössä. Työt alkavat vuodenvaihteen tienoilla, käytännössä ennenkin. Aikataulun mukaan valmista on vuoden kuluttua syksyllä, kertoo kehityspäällikkö Jukka Sandelin HS-Vedestä.

Kehityspäällikön mukaan myös Valkeakosken vettä juodaan Akaassa jatkossakin.

– Kun vesijohto saadaan rakennettua Hämeenlinnasta Akaaseen, on vesihuollon toimintavarmuus hyvä, koska vesilähteitä on kaksi. Toista vesilähdettä ei ole tarkoitus hylätä. Ensisijainen on nyt rakennettava johto Hämeenlinnasta Akaaseen, mutta sitä ei ole vielä päätetty tarkkaan, missä määrin ja miten näitä käytetään. Molemmat linjat on tarkoitus pitää koko ajan käyttökunnossa, Sandelin arvioi.