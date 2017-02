Liukkaus aiheutti ruuhkan Taysin päivystysleikkauksiin

Pihojen ja teiden liukkaus on aiheuttanut Taysin ensiapuun murtumapotilaiden ruuhkan, joka näkyy tällä hetkellä poikkeuksellisen pitkänä odotusaikana kiireellisesti tehtäviin leikkauksiin. Jo toista päivää päivystyksellistä leikkausta Taysissa on odottanut yli 40 potilasta vaikka leikkauksiin on saatu järjestettyä lisää leikkaussaleja ja vuodeosastopaikkoja. Osa potilaista on joutunut odottamaan kiireellistä leikkausta yli 100 tuntia.

Sairaala on joutunut poikkeustilanteen vuoksi perumaan lähipäiviltä kiireettömiä leikkaus- ja poliklinikka-aikoja.