Tampereen Seudun Osuuspankki lahjoittaa taas 40 kesätyöpaikkaa

Valtiovarainministeriö valmistelee parhaillaan lakiehdotusta asuntolainojen lainakatosta, joka mukaan pankki saa myöntää asunnon hankintaa varten lainaa enintään 90 prosenttia sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta. Asunnonostajalla olisi oltava vähintään 10 prosentin omarahoitusosuus tai asunnon lisäksi omarahoitusosuutta vastaava määrä muita vakuuksia. Ensiasuntoa hankittaessa omarahoitusosuus olisi 5 prosenttia.

Tampereen Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Mikko Rosenlund ei usko lainakatolla olevan dramaattisia vaikutuksia asuntolainamarkkinoihin. Käytäntö on tähänkin asti ollut lakiehdotuksen mukainen. Rosenlund arvioi lainakaton lisäävän asuntosäästämisen suosiota.

– Käytännössä se näkyy jo siinä, että Asp-tilien kasvu on ollut meillä räjähdysmäistä. Nuoret ja ensiasunnon hankkijat ovat ruvenneet säästämään. On palattu vanhaan malliin.

TSOP:n Lempäälän, Vesilahden ja Viialan konttoreita viime vuonna johtanut Tuomo Smått kertoo, että Asp-tilejä avataan kolmen konttorin alueella useita viikossa. Småttin mukaan säännöllinen säästäminen valmentaa nuoria tulevaisuutta varten.

– Kun nuori on asennoitunut siihen, että Asp-tilille menee esimerkiksi parisataa euroa kuussa, ostettuaan asunnon hän on tottunut siihen, että summa menee johonkin muuhun kuin nopeaan kulutukseen. Muutos asuntosäästäjästä asuntovelalliseksi on silloin pienempi verrattuna siihen, että lähtisi sadan prosentin kulutustottumuksista. Arki ei muutukaan millään tavalla.

Tuomo Småttin mukaan unelma omasta kodista elää nuorilla vahvana.

– Harva sanoo, ettei koskaan halua omaa asuntoa. Yleensä vastaus on, että opiskelen, menen töihin ja sitten ostan oman kämpän.

Osuuspankkiryhmä on noussut markkinajohtajaksi asuntorahoitusmarkkinoilla vajaan 40 prosentin osuudella. Lempäälän, Vesilahden ja Viialan konttorit myönsivät asuntoluottoja viime vuonna vajaat 40 miljoonaa euroa, josta Viialan konttorin osuus oli noin 12 miljoonaa. Pääasiassa kohteina olivat pientalot.

– Asuntolainapuolella viime vuosi oli ihan mukava. Loppuvuonna kysyntä väheni, mutta tänä vuonna asuntokauppaa on tehty ihan mukavasti, Tuomo Smått kertoo.

Osuuspankissa uskotaan asuntokaupan piristyvän tänä vuonna.

– Jos katsoo talousennusteita, kaikki ovat – ehkä Suomen valtiota lukuun ottamatta – pikkuisen positiivisia. Kaikissa luvuissa on positiivista käännettä, puhutaan sitten Euroopasta, Amerikasta, Suomesta tai kehittyvistä markkinoista, TSOP:n toimitusjohtaja Mikko Rosenlund arvioi.

Viime vuosi ylitti varovaisen arvion reippaasti

Tampereen Seudun Osuuspankin viime vuosi oli ennakoitua parempi.

– Vuonna 2012 arvioimme seuraavaa vuotta varovaisesti, mutta siitä huolimatta lopputulos oli erinomaisen hieno, toteaa TSOP:n toimitusjohtaja Mikko Rosenlund.

Liikevoittoa kertyi 14,4 miljoonaa euroa, kolmannes edellisvuotta enemmän. Rosenlundin mukaan tuloksen takana ovat muun muassa varallisuudenhoitopalvelujen kysynnän lisääntyminen, rahasto- ja vakuutussäästämisen kasvu, hyvä pörssivuosi ja korkokatteen parantuminen. Bonuksia TSOP maksoi omistajajäsenilleen tuloksesta 9,7 miljoonaa euroa.

TSOP:n Lempäälän, Vesilahden ja Viialan konttoreissa talletuksia oli viime vuoden lopussa 195 miljoonaa euroa. Kolmessa konttorissa asuntoluottoja myönnettiin 37,7 miljoonaa, yritysluottoja 6,2 miljoonaa ja muita luottoja 4,7 miljoonaa euroa. Kolmikon luottokanta oli vuoden lopussa vajaat 250 miljoonaa euroa, joista asuntoluottoja vajaat 190 miljoonaa euroa.

Lempäälän, Vesilahden ja Viialan konttoreilla asiakkaita oli vuoden lopussa noin 21 000, joista omistajajäseniä vajaat puolet. Koko TSOP:ssa asiakkaita oli viime vuoden lopussa 183 200, ja näistä omistajajäseniä 82 700.