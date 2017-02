Johtajasopimus olisi antanut Aki Viitasaarelle lähes 100 000 euroa

Akaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Rytkönen (kok) ei kommentoi syitä valtuuston ja kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren väliseen epäluottamukseen. Rytkösen nimeä ei ole aloitteessa, jolla 13 valtuutettua haluaa perustaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginjohtajan irtisanomista tai siirtämistä toisiin tehtäviin.

Rytkönen on valiokunnan perustamisen kannalla ja toivoo, että asia menee kaupunginhallituksesta valtuuston päätettäväksi.

– Esitys on tehty minun esittelystä, ja ehdotushan on, että kaupunginhallitus on sen kannalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana minun on kuitenkin keskityttävä prosessin läpiviemiseen yhdessä kaupunginjohtajan alaisten virkamiesten kanssa, Rytkönen kommentoi hänen nimensä puuttumista aloitteesta.

Rytkösen mukaan sen, kuka asiassa oli aloitteellinen, voi päätellä aloitteen nimijärjestyksestä. Nimi numero yksi on Rytkösen edeltäjä kaupunginhallituksen puheenjohtajana, demareiden Juhani Salin.

Rytkösen mukaan pienissä piireissä on keskusteltu pitkään epäluottamuksesta kaupunginjohtajaa kohtaan, mutta nyt epäluottamus on kasvanut.

– En osaa sanoa, kuinka kauan on ollut näin laaja epäluottamus.

Rytkösen mielestä asia on ikävä kaikille osapuolille. Hän olisi toivonut sopuratkaisua ja kertoo keskustelleensa kaupunginjohtaja Viitasaaren kanssa asiasta viime viikolla.

– Keskustelu oli luottamuksellinen, eli en voi sen sisällöstä enempää kertoa, Rytkönen vastaa kysymykseen Viitasaarelle annetuista vaihtoehdoista.

– Kaikissa asioissa olen yleensä pyrkinyt sopuratkaisuun, Rytkönen sanoo.

Aloite tilapäisen valiokunnan perustamisesta ei ollut kaupunginhallituksen perjantaina julkaistulla esityslistalla. Lisälista liitteineen jaettiin kaupunginhallituksen jäsenille vasta myöhemmin samana päivänä.

– Viime perjantaina puolenpäivän aikaan sain Piiraisen Heliltä tiedon, että hän on kolmantenatoista allekirjoittajana jättänyt tämän kirjaamoon. Olin yhteydessä henkilöstöjohtajaan, että valmistellaan tämä kiireisenä ja jaetaan hallituksen jäsenille vielä perjantaina normaalina paperipostina, Jouko Rytkönen kertoo.