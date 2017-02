Onko Akaasta lähtijöitä Reformaatio500-tapahtumaan Turkuun?

Lutherin kotimaassa Saksanmaalla uskonpuhdistuksen merkkivuosi on saanut suurta suosiota. Lutherin raamatunkäännös päivitetään, se on aiheena postimerkissä, 20 euron kolikkoa koristaa niin sanottu Lutherin ruusu jms. Muuan hankkeista, näyttelyrekka kiertää kaikki asiaan kuuluvat kaupungit ja tulee keskiviikkona 15.3. Turkuun tuomiokirkon aukiolle. Paikalla on ohjelmaa myös turkulaisten toimesta. Kiinnostaisiko akaalaisia lähteä katsomaan ja kuulemaan?

Halukkaita pyydetään soittamaan kirjoittajalle (044 5421 724) lähiaikoina. Turkuun on mahdollista hankkia bussikuljetus ja eläkeläisille julkiset kulkuvälineetkin ovat edullisia, joskin siirtymisistä on jonkin verran Turun asemalta.

Vanha Akaan seurakunta täyttää jo 534 vuotta, saman, mikä on Lutherin syntymästä. Akaan kirkko täyttää 200 vuotta, eli se valmistui 300:tena vuonna reformaation alkamisesta. Muutkin protestantit kuin katolisetkin osallistuvat juhlallisuuksiin.

Tapani Annila