Nuottiavain odottaa jäidenlähtöä Jalannilla

Akaan kaupunki, Kylmäkosken Veikot, Kylmäkosken Vpk ja Sotkian Pulssi järjestävät laturetken Jalanti-järvellä sunnuntaina 26.2. kello 10–14. Mehutarjoilut löytyvät Järviönlahdelta ja Sotkialta jäältä latujen läheisyydestä. Järviönlahdella on myös kioski, josta löytyy muun muassa makkaraa ja kahvia.

Parkkialueella ja jäällä on myös Kylmäkosken Vpk:n ja Veikkojen kaluston ja toiminnan esittelyä sekä Akaan tarkin talvifrisbeegolfaaja – ja paras puttaaja -kilpailu. Voittajat saavat frisbeegolfkiekot ja kaikkien osallistujien kesken arvotaan frisbeegolf-tuotepalkinto.

Tapahtumalla on säävaraus, eli jos lunta latujen pohjaksi ei ole, ei myöskään muita aktiviteetteja järjestetä. Jos lunta on, järvellä voi kiertää kymmenen kilometrin lenkkiä joko perinteisellä tai vapaalla tyylillä. Järviönlahdella on myös kahden kilometrin kierros.

– Tällä hetkellä näyttää huonolta, mutta alkuviikkoon näyttää lumisadetta. Hyvin pienellä ne ladut toteutuvat, ja Järviönlahdella on varastossakin lunta, kertoo latuja tekevä Harri Pouru Kylmäkosken Veikoista.

Lumen ja jään iloista on ehditty jo nauttia

Akaan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti Kylmäkosken Veikkojen vastuulla on kaikkiaan 35 kilometriä latuja myös muun muassa Riuttamäen kuntoradalla, Lumijärvellä sekä Kirkonkylän koululla ja Kylmäkosken päiväkodilla. Jalanti-järven Toijalan puoleista puolikasta hoitaaa Pulssi.

Koululle ja päiväkodille ei tänä talvena ole päästy tekemään latuja lainkaan, ja tällä hetkellä hiihto ei onnistu muuallakaan. Seuran pääurheilukeskuksen eli Veikkojen majan ympäristössäkin on nyt Harri Pourun mukaan tarjolla vain jäinen pohja.

– Siellä hiihtävät vain kovimmat hiihtohullut.

Talviurheilun ja liikkumisen riemua on kuitenkin ehditty männä viikkoina jo kokea.

– Majalla on hiihdelty, ja uutta latukonetta on päästy kokeilemaan. Jalannilla ja Järviönlahdella oli paljon väkeä muiltakin paikkakunnilta, kun on ollut parempia kelejä.