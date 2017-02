Naisten päivää vietetään Akaan seurakunnassa 12.3.

Akaan kirkkovaltuusto valitsi torstain kokouksessaan yksimielisesti Sinikka Ylimäen jatkamaan kirkkovaltuuston puheenjohtajana myös vuodet 2017 ja 2018. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vaihtuu, Pirkko Nordin tilalle valittiin Heikki Knuutila. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa Heikki Parikka. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ali Kulhia.

Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin Joni Hietala, Sirpa Hämäläinen, Reino Salminiemi, Kirsi Turunen, Saila Kallioinen, Pirkko Nord ja Lauri Lehtinen, joista uusia ovat Hietala ja Nord.

Aloite vanhan kappelin korjaamisesta

Kirkkovaltuutettu Juhani Salin jätti aloitteen Toijalan hautausmaalla sijaitsevan, arkkitehti Gustaf Alfred Roution suunnitteleman vanhan siunauskappelin korjaamisesta. Salin ja aloitteen allekirjoittaneet kuusi muuta valtuutettua esittävät, että seurakunta varaa vuoden 2018 talousarvioon määrärahan korjaustoimenpiteiden aloittamiseen. Salinin mukaan siunauskappeli on yksi Akaan hienoimmista vanhoista rakennuksista. Se on vihitty käyttöön joulukuussa 1927.

– Rakennus alkaa rapistua ja vaatii pikaisia korjaustoimenpiteitä etenkin ulkokuoren osalta, Salin totesi.

Viialan nuorisokahvilaan etsitään valvojia

Kirkkovaltuutettu Kati Järvinen käytti puheenvuoron valvojapulasta kärsineen nuorisokahvilan avaamiseksi uudelleen Viialaan. Järvinen kertoi kyselleensä sosiaalisessa mediassa halukkaita valvojiksi.

– Viialan nuoriso tarvitsee paikan. Kaikki eivät pääse Toijalaan, Järvinen sanoi.

Seurakunta juhlii ämpärikaupalla

Kirkkoherra Ali Kulhia kertoi kirkkovaltuustolle juhlavuoden suunnitelmista. Tänä vuonna juhlitaan reformaatiota eli uskonpuhdistusta, Akaan kirkon 200:aa vuotta sekä uuden Akaan seurakunnan 10-vuotistaivalta.

Reformaatiota juhlitaan helatorstaina Seitsemän kirkon pyörälenkin yhteydessä Akaan kolmella kirkolla. Ohjelmassa huomioidaan erityisesti lapset ja perheet.

Akaan kirkko on juhlan kohteena alkusyksystä toritapahtumassa. Seurakunta on keskustellut näytelmän kirjoittamisesta akaalaisen kirjailijan Katariina Romppaisen ja sen musiikista kanttori Juha Salmesvuoren kanssa. Seurakunta suunnittelee myös kirkon väristen ämpärien jakamista tapahtumassa. Piispanmessu järjestetään kirkossa ensimmäisenä adventtina, jolloin tulee kuluneeksi 200 vuotta kirkon vihkimisestä.

Tonttimaata Uudessakylässä

Kirkkovaltuusto keskusteli myös seurakunnan Uudessakylässä omistamasta maa-alueesta, joka on kaavoitettu asumiseen. Seurakunta ja kaupunki laativat alueesta maankäyttösopimuksen vuonna 2010. Sopimuksen mukaan kaupunki on vastannut alueen kaavoittamisesta ja kunnallistekniikan rakentamisesta, ja korvauksena siitä seurakunta luovutti kaupungille maa-alueita samalta alueelta. Seurakunnalla on alueella 15 pientalotonttia, joista ensimmäisessä vaiheessa rakentamiskuntoon on tulossa kuusi tonttia.

Kirkkovaltuutettu Heikki Knuutila totesi tonttikaupan olevan tällä hetkellä Akaassa hiljaista ja kertoi tontteihin liittyvistä kuluista, ennen kuin ne ovat myyntikunnossa.

– Ajatuksena tulee mieleen, että olisiko seurakunnan mielekästä myydä koko pläntti kaupungille, jolloin kaikki ”murheet” jäisivät kaupungille, Knuutila pohti.