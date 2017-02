Attendo saa tonttinsa Toijalasta ja Viialasta

Akaan kaupunginhallitus on hyväksynyt Attendo Oy:n ostotarjouksen kahdesta tontista, joista toinen on Viialan ja toinen Toijalan taajamassa. Toijalan tontin hinta on 174 000 euroa ja Viialan tontin 76.500 euroa.

Tonteille Attendo rakentaa 1-tasoiset vanhusten vapaarahoitteiset hoivakodit. Viialassa Nahkatehtaan ja Leikkikujan risteyksen läheisyyteen tuleva rakennus on kooltaan 1200 kerrosneliömetriä ja Toijalassa Savolantien päähän rakennetaan suurimmillaan 1800 kerrosneliömetrin rakennus.

Toijalassa hoivakoti ei vaadi asemakaavan muuttamista, mutta Viialassa muutos tarvitaan.