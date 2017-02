Akaa teettää tietohallintonsa tulevaisuudesta selvityksen

Akaan kaupunginhallitus päätti viime viikon kokouksessaan teettää selvityksen kaupungin tietohallintopalvelujen organisoinnista liittyen sopimukseen tietohallintopalvelujen hankinnasta. Selvityksen tekee Kuntien Tiera Oy, jonka osakas Akaa on.

Viime vuosina Akaan kaupungin osuus Valkeakosken kaupungin tietohallinnon palkka- ja yleiskuluista on ollut reilu 210 000 euroa. Aika ajoin on noussut keskusteluun, onko nykyinen, vahvasti Valkeakoski-vetoinen, sopimus edullinen Akaan kaupungille. Tiedossa myös on, että vuoden 2019 alusta on luvassa suuria muutoksia uuden maakuntahallinnon vuoksi.

Kaupungin johtoryhmän ajatusten mukaan selvitys sisältäisi arvioinnin ja ehdotuksen siitä, miten tietohallintopalvelut voisi jatkossa organisoida. Organisointivaihtoehtoina voisi olla esimerkiksi sopimuksen uusiminen Valkeakosken kaupungin kanssa, tietohallintopalvelujen järjestäminen itse tai jokin edellä mainittujen välimuoto.

Etelä-Pirkanmaan ja kuntayhtymät kunnat ovat tehneet tietohallintoyhteistyötä vuodesta 2001, jolloin palvelut päätettiin ostaa Valkeakosken kaupungilta. Tuolloin sovittiin tietohallinnon kaikesta keskittämisestä ja sitouduttiin samanlaisiin ohjelmiin. Tällä hetkellä Akaa ei ole tyytyväinen rakennusvalvonnassa käytettävään sovellukseen, uudistamistarpeeseen ja uudistaminen aikatauluun.