Viialan Posti lähtee Siwasta

Valkeakoskelainen Jenni Vartiainen on painanut viime viikot pitkää työpäivää. Vartiainen on seitsemänä päivänä viikossa palvelevan Viialan R-kioskin uusi kauppias ja vielä tällä hetkellä kioskin ainoa työntekijä. Yrittäjä nauraa jaksavansa alkuinnostuksen antamalla energialla.

– Sitä ei huomaakaan, kun päivät vilisevät silmissä, Vartiainen toteaa.

Jatkossa yrittäjällekin on luvassa vapaata, kun iittalalainen Jenna–Mari Kemppainen aloittaa Vartiaisen työntekijänä.

Laulajakaiman keikkapyyntöjä

22-vuotias Jenni Vartiainen työskenteli ennen kauppiaaksi siirtymistään myyjänä Sääksjärven Siwassa Lempäälässä. Vartiaisen mukaan Siwojen myynti Keskolle toimi sysäyksenä etsiä uusia haasteita.

– Kun keväällä laitoin R-kioskin nettisivuille avoimen kauppiashakemuksen, kahden päivän päästä minulle soitettiin, että lähiseudulla olisi vapaa paikka, Vartiainen kertoo.

Ylioppilaaksi Lempäälän lukiosta kirjoittanut Vartiainen on koulutukseltaan merkonomi ja työskennellyt kuusi vuotta kaupan alalla. Laulupyyntöjäkin Vartiaiselle on tullut, sillä hänet on useasti sekoitettu laulajakaimaansa. Kaupan alalle kauppias-Vartiaista vetävät asiakaspalvelu, ihmisläheisyys ja monipuolisuus.

R-kioskit toimivat franchising-periaatteella, jossa kioskit ovat itsenäisten yrittäjien omistuksessa olevia osakeyhtiöitä.

– Uskalsin lähteä yrittäjäksi, koska elämässä on tehtävä jotain ja kaupan kassalle muiden alaisuuteen pääsee istumaan myöhemminkin. Halusin pyrkiä ylöspäin, ja tämä on turvallinen tapa, kun takana on iso ketju, Vartiainen määrittelee.

Vartiaisen mukaan selvästi eniten asiakkaita Viialan R-kioskille tuovat Veikkauksen pelit. Arkipäivisin valtaosa kävijöistä tulee läheltä, viikonloppuisin kioskissa poikkeaa myös pitkän matkan kulkijoita.

Laskunmaksupalvelu ikäihmisten käytössä

R-kioskin valikoimaan kuuluu monenlaisia palveluita, kioskilta voi muun muassa noutaa passin, ostaa matkalippuja ja maksaa laskuja. Vartiaisen mukaan esimerkiksi laskunmaksu on vanhemman väen suosiossa.

– Vanhemmat ihmiset käyttävät sitä paljon, koska se on heille helppoa, eikä heidän tarvitse lähteä pankkiin asti. Myös VR:n lippuja myydään aika paljon. Viialasta kuljetaan päivittäin Toijalaan ja Tampereelle.

Jenni Vartiainen kertoo, että Viialan R-kioskiin suunnitellaan myös Matkahuollon asiamiespistettä, mikä laajentaa kioskin pakettipalveluja.

Kioskitilaa on uudistettu kalustojärjestelyillä, joilla sisääntuloon on saatu lisää asiakkaiden kiittelemää avaruutta. Lähipäivinä kioskiin on tulossa myös irtokarkkiteline.

Kauppias arvioi asiakaspalvelun ja nopean asioinnin olevan kioskin valtteja.

– Asiakkailla on harvoin isoja ostoksia, jolloin tämä on helppo ja nopea paikka napata mukaan pienet ostokset. Myös tuore kahvi ja pullat ovat sellaiset, joita ei kaupoista saa, Jenni Vartiainen kertoo.