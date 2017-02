Useista rikoksista epäilty akaalaismies vangittiin

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi torstaina 16.2. viisikymppisen akaalaismiehen, jota epäillään viidestä varkaudesta ja yhdestä varkauden yrityksestä, kolmesta autovarkaudesta, törkeästä rattijuopumuksesta sekä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Rikokset ovat tapahtuneet 11.–15.2., ja suurin osa niistä on tehty Toijalassa.

Miehen epäillään murtautuneen Toijalassa kahteen parturi-kampaamoon, Toijalan terveysasemalle ja Nahkialan päiväkotiin. Mies sai saaliikseen pohjakassarahoja.

Lisäksi mies yritti viedä Toijalan S-marketissa asioineelta 82-vuotiaalta naiselta laukun. Perään lähtenyt nainen tavoitti varkaan ulko-ovella. Varas piilotti varastamansa laukun takkinsa alle, josta nainen nappasi sen takaisin itselleen.

Sama akaalaismies syyllistyi törkeään rattijuopumukseen lauantaina 11.2. moottoritiellä Lempäälässä. Kiinnioton yhteydessä mies potkaisi poliisia otsaan. Miehellä ei ole voimassa olevaa ajokorttia.

Akaalaismies on syyllistynyt myös aiemmin vastaavanlaisiin rikoksiin. Viime vuoden marraskuussa hän sai 11 kuukauden vankeustuomion. Koska tuomiosta on valitettu hovioikeuteen, on mies ollut vapaalla jalalla. Tällä hetkellä akaalaismies istuu odottamassa uutta oikeudenkäyntiä vankilassa.