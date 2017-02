Akaan lukion kakkoset juhlivat tanssien

Akaan lukion abit juhlivat torstaina koulutyön päättymistä. Päivä huipentui penkkariajeluun ja abien karkkisateeseen.

Aalo Kumpulaisen ja Noora Pasin mukaan iloiseen juhlintaan liittyy myös haikeutta.

– Useat ovat olleet tässä koulussa jo yläasteella, ja paikat ja opettajat ovat tulleet tutuiksi. Täällä on ollut tosi turvallista, ja koulusta on muotoutunut ikään kuin koti, mutta napanuora on pakko joskus katkaista, Aalo Kumpulainen toteaa.

Noora Pasin mielestä lähtö koulusta tuntuu turvattomalta, mutta samalla mielessä on jännitystä ja odotusta, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

– Ei tämä elämä peruskouluun eikä lukioon pääty, Pasi tuumaa.

Noora Pasia odottaa lukion jälkeen armeija. Hän lähtee heinäkuussa Parolannummelle.

– Olen ihan nuoresta asti ollut sitä mieltä, että menen sinne. Se ei ollut mikään päähänpisto.

Pidemmän tähtäimen suunnitelmat ovat vielä auki.

– Tulin lukioon sen takia, etten tiennyt, mikä minusta tulee, enkä tiedä vieläkään. Jos intistä saisi inspiraatiota uraa ajatellen, Noora Pasi sanoo.

Aalo Kumpulainen hakee yliopistoon opiskelemaan englantia.

– Kielentutkimus kiinnostaa, mutta haluan myös toiminnan ammatin, jossa voisi hyödyntää mielenkiintoa kieltä kohtaan. Opettajaksi en halua, mutta kääntäminen kiinnostaa, Aalo Kumpulainen kertoo.

Penkkaripäivänä Aalo Kumpulainen oli pukeutunut Donald Trumpiksi ja Noora Pasin asun esikuvana oli tarkka-ampuja Anni Oakley. Juhlijoiden joukossa nähtiin myös muun maussa Tähtien sodan Darth Vader, Pulp Fictionin Mia Wallace, intiaanityttö Pocahontas sekä joukko erilaisia eläinhahmoja.