Akaalainen Heini Vuorinen Taitaja-finaaliin

Vuodesta 2003 Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän talous- ja hallintojohtajana toiminut akaalainen Voitto Kukkonen jäi varhennetulle eläkkeelle tammikuun 2017 alusta. Hänen seuraajanaan vt. talous- ja hallintojohtajana jatkaa koulutuskuntayhtymässä tähän saakka kehitysjohtajana toiminut Juuso Hyvärinen. Myös Hyvärinen on akaalainen.

Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän mukaan talous- ja hallintojohtaja Voitto Kukkonen on menestyksekkäästi toiminut henkilöstö-, talous ja yleishallinnon johtajana ja esimiehenä ja Kukkonen on tullut tunnetuksi tarkkana talouden hoitajana. Koulutuskuntayhtymän talous on tällä hetkellä hyvässä kunnossa, vaikkakin haasteita tuovat valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tehtävät leikkaukset.

Kukkosen ammattitaitoa ja asiantuntijuuttaan on hyödynnetty monissa yhdistyksissä ja järjestöissä, joissa hän on toiminut muun muassa tilintarkastajana ja hallituksen jäsenenä. Hän toimi muun muassa Ammatillisen koulutuksen talouspäälliköt ry:n rahastonhoitajana ja KuntaPro Oy:n hallintoneuvoston jäsenenä. Lisäksi Voitto Kukkonen on toiminut aktiivisesti Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliito SAKU ry:n toiminnassa.