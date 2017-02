Lattarit ja iskelmät soivat Kylmäkoskella

Musiikiltaan erilaisia kirkonmenoja vietetään koko kevät Kylmäkosken kirkossa. Sunnuntaina 26.2. kello 17 lattarikirkossa lauletaan rytmikkäitä latinohenkisiä lauluja, joiden sävelmät ovat peräisin muun muassa Karibialta, Panamalta ja Jamaikalta. Kanttorina toimii Juha Salmesvuori, joka musisoi yhdessä Akaan kirkkokuoron kanssa. Kirkon vaikuttajat saarnavuorossa -sarjassa on samana iltana vuorossa vierailevana saarnaajana Pälkäneen kirkkoherra Jari Kemppainen, joka on myös kirkolliskokousedustaja.

Tanssiorkesteri Fiilarit soitti viime syksynä suositussa tangokirkossa, joka kokosi Kylmäkoskelle lähes kaksisataa kirkkovierasta. Sunnuntaina 12.3. kello 17 iltakirkossa on vuorossa iskelmäkirkko. Sinne on valittu lauluja, jotka kertovat elämästä iloineen ja suruineen, lisäksi lauluissa pohditaan elämän tärkeysjärjestystä. Iskelmäkirkossa lauletaan lauluja muun muassa Suvi Teräsniskalta, Riki Sorsalta ja Kari Tapiolta.

Piispa Matti Repo Kylmäkoskella

Utopia vai dystopia -luentosarja jatkuu keskiviikkona 22.2. kello 18 teatteritoimittaja Kirsikka Moringin luennolla. Hän kertoo siitä, miten tulevaisuutta on kuvattu teatteriesityksissä. Seuraava luento on keskiviikkona 15.3., jolloin vieraaksi tulee Tampereen piispa Matti Repo visioimaan kirkon tulevaisuutta. Jokaista luentoa ennen on tarjolla kahvit kello 17.30–18. Luentosarja on ilmainen, ja sen järjestää yhteistyössä kappeliseurakunta ja Valkeakoski-opisto.

Pääsiäisyön messu huhtikuussa

Lauantaina 15.4. kello 23 vietetään Kylmäkosken kirkossa jo kolmatta kertaa pääsiäisyön messua. Tässäkin messussa on tarjolla kirkonmenojen lopuksi yöpalaa. Kanttorina toimii Marja Karhu musisoiden yhdessä Kylmäkosken kirkkokuoron kanssa.

Riina Saastamoinen