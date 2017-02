Akaa menettää yhden lautamiespaikan

Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu 22 kuntaa ja käräjäoikeudessa on 95 lautamiestä. Lautakuntakokoonpanossa istuttavien juttujen määrä on lakimuutosten vuoksi vähentynyt ja käräjäoikeus onkin esittämässä oikeusministeriölle lautamiesten määrän vähentämistä. Akaalla on neljä lautamiespaikkaa, joista esityksen mukaan poistuisi yksi. Myös muilta kunnilta lähtisi yksi paikka.

Lautamiehet istuvat keskimäärin kuutena tai seitsemänä istuntopäivänä vuodessa. Istuntopäivien määrä saisi käräjäoikeuden mielestä olla huomattavasti suurempi.

Akaan kaupunginhallituksen mielestä yhden lautamiespaikan vähentäminen kaikilta maakunnan kunnilta on kohtuullista. Akaa kuitenkin toivoo, että jatkossa lautamiespaikkojen määriä suunniteltaessa kiinnitettäisiin erityistä huomiota siihen, että kaikilla kunnilla on paikkoja suhteessa kunnan koon vaikuttavuuteen käräjäoikeuden tuomiopiirissä.