”Siivouksella näyttää olleen vaikutusta”

Akaan kaupunki vuokraa Viialan seurakuntasalin väistötilaksi Keskustan koulussa oireileville oppilaille. Seurakuntasaliin siirtyy 38 lapsen ryhmä viidennen ja kuudennen luokan oppilaita.

– Se on helppo ottaa käyttöön, kun se on niin valmis ja soveltuva tila. Siellä on valmiit pöydät, joiden päälle pannaan vahakankaat, ja pehmustetut tuolit vaihdetaan pois, Akaan vs. sivistysjohtaja Tuovi Ronkainen kertoo.

Sopimusta Akaan seurakunnan kanssa oltiin tiistaina parhaillaan tekemässä, eikä Ronkainen osannut vielä sanoa, kuinka pitkäksi aikaa seurakuntasali vuokrataan.

– Näkisin, että meidän pitää ottaa sen verran reilusti aikaa, että koulu saadaan kunnolla tutkittua. Niitä lapsia, jotka oireilevat, ei kannata siirtää sinne liian aikaisin.

Jo viime viikon perjantaina osa oireilevista oppilaista siirrettiin Viialan kirjastolle. Tiistaina tilanne oli se, että kirjastolla jatkaa 21 lapsen ryhmä 0–2 luokan oppilaita ja 31 oppilaan ryhmä kolmos–nelosia.

Tuovi Ronkaisen mukaan oireilevia ja siirtoa odottavia lapsia ei ole enää jonossa, eikä enempää siirtoja tällä viikolla tehdä.

Keskustan koululla on otettu pintanäytteitä ja sisäilmanäytteitä, mitattu ilman suhteellista kosteutta, kuvattu ilmanvaihtokanavia ja suunniteltu ilmanvaihdon muutostöitä, jotka tehdään talvilomaviikolla. Osassa joulukuussa otetuista pintanäytteistä oli homeita tai hiivoja ja yhdessä näytteessä sädesientä.

Uusien pintanäytteiden tuloksia ei tiistaina ollut vielä tullut, mutta koululla on nyt päätetty tehdä myös rakenteellisia tutkimuksia. Niiden tulokset vaikuttavat Tuovi Ronkaisen mukaan osaltaan siihen, kuinka kauan väistötiloissa ollaan.

Väistötiloihin siirtymiesestä aiheutuneet henkilöstöjärjestelty on Tuovi ROnkaisen mukaan saatu toistaiseksi hoidettua talon sisäisesti.

Tiina Gran on sinnitellyt kipulääkkeiden avulla

Tiina Gran on yksi Viialan yhtenäiskoulun opettajista, jotka viime viikolla siirtyivät oppilaiden kanssa Keskustan koulun rakennuksesta Viialan kirjastolle väistöiloihin. Kaikki siirretyt oppilaat ovat oireilleet Keskustan koululla, mutta niin on myös Gran.

– Oireita on ollut tosi laajasti. Olen ollut hermokipujen vuoksi lääkekuurilla, mutta sairaslomalla olen ollut vain kaksi päivää. Muuten olen yrittänyt sinnitellä, Gran kertoi viime torstaina valmistellessaan kirjaston näyttelytilaa koulukäyttöön.

Kun koko Keskustan koulu suljettiin vuonna 2013, Gran oli äitiyslomalla. Hän palasi töihin parakkiaikana eli silloin, kun koulu oli väistötiloissa viereisellä hiekkakentällä ja Hirvialhon koululla.

Kun Gran palasi luokkansa kanssa vuoden 2015 joulukuussa remontoidulle Keskustan koululle, hän sai voimakkaita hengitysoireita. Joululomalla kotona ja aika pitkän sen jälkeen olo oli Granin mukaan ihan hyvä.

– Päänsärkyä ja hengitysoireita oli vähän. Viime syksynä jouduin kuitenkin aika pian menemään työterveyteen, kun oireet pahenivat.

Ensin puutui oikean käden peukalo, ja sen jälkeen koko oikeassa kädessä on Granin mukaan ollut jomottava ja viiltävä kipu päällä. Tämä oli tilanne myös viime torstaina.

– Jos en ottaisi kipulääkkeitä, en pystyisi olemaan töissä. Kolmiolääkkeitä en tietenkään voi ottaa, Gran kertoi ja sanoi haluavansa uskoa, että oireet helpottavan kirjastolla.

Granin mukaan hänen oireensa johtuvat sisäilman toksiineista. Keskustan koulun henkilökunta ei ollut rakennuksen peruskorjauksen kannalla vaan toivoi uutta taloa.

– Toivoisi, että aikanaan olisi tehty viisaita ratkaisuja. Kaikki tämä olisi ollut vältettävissä. Minulla on suuri huoli ja surku niiden puolesta, jotka vielä ovat siellä. Kunpa muutkin saataisiin pois, 3.–4.-luokkalaisia kirjastolla opettava Gran sanoo.