Mielimusiikki soi Tiistaiseurassa

Tiistaina 28.2. kello 15 alkavassa Tiistaiseuran kokoontumisessa kuunnellaan mukaan tulevien musiikkivalintoja. Musiikin maailma on niin laaja ja monipuolinen, että varmaankaan kenenkään suorittama valinta ei ole ollut helppo. Valinta kertoo myös valinnan suorittajan mausta muutenkin melko paljon.

Tiistaiseurassa ei kuunnella kuitenkaan pitkiä sinfonioita, siihen aika ei anna myöten. Tarkoitus on, että kunkin valinta on kestoltaan korkeintaan viisi minuuttia. Muuta rajausta ei valinnoilla ole. Osanottajien kannattaa varautua kuunteluttamaan myös toisen suosikkinsa, jotta ohjelmaa on koko kokoontumisen ajaksi. Näytteet kuunnellaan cd-levyltä tai kasetilta. Tilaisuus on kaikille avoin.

Tiistaiseura kokoontuu Seniorituvalla osoitteessa Kirkkotori 6.