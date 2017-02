Ensi kesän Näkymän teemana on itse tehty elämä

Näkymä 2017 -ympäristötaidenäyttely esittelee ITE-teoksia. Kesällä Akaassa järjestettävän näyttelyn teemaksi on valittu itse tehty elämä. Näkymä järjestetään jo viidennentoista kerran. Näyttelyyn etsitään taiteilijoita ja teoksia julkisella haulla sekä kuratoituna ITE-kartoituksena.

Kevään kuluessa Näkymä-sivuille avautuva kansainvälinen teoshaku on avoin sekä ammattitaiteilijoille että kaikille ITE-teemasta kiinnostuneille. Teosmateriaalia, tekniikkaa tai välinettä ei ole rajattu, vaan lähtökohtana on taiteellinen soveltuvuus paikalliseen ympäristöön, vuodenaikaan sekä käytännön olosuhteisiin. Näyttelyn teemapainotuksena on luova osaaminen.

Pääasiallisena teosympäristönä on Nahkialanjärven alue Toijalassa. Uusia teospaikkoja etsitään paikallisesti eri sidosryhmien ja yritysten elinpiiristä sekä julkisista tiloista. Viime vuonna aloitettua paikallista yritysyhteistyötä jatketaan ja kehitetään. Lähtökohtana on tarjota monipuolisen vuorovaikutteisesti teospaikkoja ympäristö- ja tilataiteelle.

Ensi kesän Näkymän pääyhteistyökumppani on Maaseudun Sivistysliitto (MSL), joka toimii kansan nykytaiteen tuottajana, koordinoijana ja taustoittajana Suomessa. Taustaorganisaatiossa jatkavat Akaan kaupunki sekä Taide Akaa ry.

Taiteellisina vastuuhenkilöinä jatkavat viime vuonna aloittaneet kuraattori Pauli Ahopelto sekä tuottaja Niina–Anneli Kaarnamo.

Näyttelyaika on 1.7.–31.8. Avajaisia vietetään 30.6. Toijalassa. Näkymään on vapaa pääsy.