Poliisi kaipaa havaintoja 15-vuotiaasta nuorukaisesta

Poliisi pyytää havaintoja 15-vuotiaasta Joona Martikaisesta. Viimeinen havainto Martikaisesta on Hämeenkyröstä, jossa hän katosi 19.1.2017. Poliisin mukaan hän voi olla yhtä hyvin Keski-Suomessa kuin Pirkanmaalla.

Martikainen on noin 160 senttiä pitkä ja hoikka. Hänellä on leuassa leikkausarpi ja kasvot ovat toispuoleiset. Hänellä on vaaleanruskeat lyhyet hiukset. Katoamishetkellä hänellä oli iso takki ja erittäin löysät housut.

Havainnoit Martikaisesta voi ilmoittaa Ikaalisten poliisiaseman numeroon 0295 415 08, lähimmälle poliisille tai akuutissa tilanteessa hätänumeroon 112.