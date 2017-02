Keilahallin avausta suunnitellaan kevättalveksi

Akaan Keilahallia Toijalan Hallamäentielle rakentavat veljekset Lasse Laaksovirta ja Petri Laaksovirta jaksavat vielä hymyillä, vaikka urakka on ollut suunniteltua pidempi. Entisen tapettitehtaan tiloihin ja aiemman Viihdekeskus Huvilan paikalle piti aueta täysin uusittu keilahalli jo syystalvella, mutta töitä on ollut odotettua enemmän. Osittain siksi, että syksyllä Laaksovirrat päättivät tehdä samalla myös sauna- ja kokoustilat, vaikka ne oli tarkoitus toteuttaa myöhemmin.

– Ne olisi ollut niin hankala tehdä sitten, kun toiminta on jo käynnissä, Lasse Laaksovirta toteaa.

Akaan Keilahallille tulee kokonaan uusi keittiö, kahvila-baari, pukuhuoneet, vessat, kokoustilat ja sauna. Yllätyksiä ei ole rakennusvaiheessa ollut, koska purkutöiden jälkeen veljekset lähtivät isossa tilassa liikkeelle tyhjältä pöydältä.

– Hieno vanha rakennushan tämä on. Ratojen puolella on vielä enemmän hommia, baarin puolella ei niinkään, viime viikolla saunaa viimeistelleet Laaksovirrat kertovat ja pohtivat, josko maaliskuussa saisivat paikat valmiiksi.

Keilahallin sisustussuunnittelun on tehnyt akaalainen Elina Kannisto, jonka ohjeita Laaksovirrat kertovat kiltisti noudattaneensa. Kehuja palvelustaan saavat Kanniston lisäksi myös paikallinen rautakauppa ja putki- ja sähköliikkeet.

– Pitopalveluyrittäjiin täytyy vielä ottaa yhteyttä, Lasse Laaksovirta suunnittelee tulevaa palvelukokonaisuutta.

VAAO:n parivaljakolle on riittänyt pintatöitä

Akaan Keilahallin kittaus- ja maalaustöistä ovat pitkälti vastanneet Toijalassa asuva Outi Kesonen ja vesilahtelainen Taru Juomoja. Kaksikko opiskelee pintakäsittelyä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa VAAO:ssa.

Työssäoppimisjakso keilahallilla on jatkunut jo neljä kuukautta, ja aluksi hommissa oli kaksi muutakin opiskelijaa.

– Me olemme jatkaneet, koska meidän oli helppo kulkea tänne. Tämä on jatkunut sitä mukaa, kun täällä on ollut hommia, ja tylsää hetkeä ei ole ollut, Kesonen ja Juomoja kertovat.

Aiemmin kaksikko oli työssäoppimisjaksolla kolme kuukautta Valkeakosken Jalkapallomuseolla. Kun keilahalli valmistuu, koulun penkille pitää vielä hetkeksi.

– Tapetointi on meillä vielä suorittamatta, mutta keväällä on suunnitelmissa valmistua. Kesätöitä ei vielä ole, mutta nyt olisi tietysti hyvä aika hakea, Kesonen pohtii.

Ammattikoulujen pintakäsittelylinjojen suosio on ollut suuri erityisesti tyttöjen keskuudessa. Myös Valkeakoskella poikia on ollut hyvin vähän, mutta pisteillä ja arvosanoilla sisään päässeet Taru Juomoja ja Outi Kesonen eivät varsinaisesti rehvastele peruskoulun päättötodistuksen keskiarvollaan. Juomojan määritelmä omastaan on mukiinmenevä, ja Juomoja kertoo kesiarvon olleen kultaista keskitietä.