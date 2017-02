Toijalassa voi luovuttaa verta tiistaina 21.2.

Veripalvelun ja SPR Toijalan osaston yhteistyössä järjestämät verenluovutukset jatkuvat Toijalassa, sillä luovutustilaisuuksille on löytynyt uusi paikka. Monitoimihallilta luovutukset siirtyvät seurakuntatalon yläsaliin, jossa verenluovutuksia järjestettiin myös vuosia sitten.

Kevään luovutuskerrat ovat yläsalissa maanantaina 7.4. ja maanantaina 23.6. kello 14–19.

Toijalan SPR joutui etsimään verenluovutuksille uuden paikan, koska Akaan vapaa-aikalautakunta päätti keväällä, että tilaisuuksia ei voi järjestää enää Monitoimihallilla. Verenluovutuksen yhteyshenkilö Helena Lampinen Toijalan SPR:stä kertoo Veripalvelun esimiehen käyneen tutustumassa yläsaliin ja arvioineen tilan mahdolliseksi. Sen puolesta puhui myös hissi, jolla tavarat voidaan siirtää toiseen kerrokseen.

– On hyvä, että verenluovutukset jatkuvat Toijalassa, koska luovuttajia on ollut kuitenkin 50–100. Lisäksi paikka on keskeinen, parkkipaikat ovat lähellä ja luovuttaja voi halutessaan käyttää myös hissiä. Eniten mietin heitä, jotka purkavat ja pakkaavat tavaroita. Monitoimihalli olisi ollut siihen tarkoitukseen ihanteellisin paikka.

Lampisen mukaan Monitoimihallin veroisia vaihtoehtoja ei kuitenkaan ollut tarjolla. Ehdotuksia tiloista voi edelleen tehdä Toijalan SPR:lle.

Monitoimihallilla luovutuksia järjestettiin vuodessa kuusi. Tälle vuodelle on suunniteltu neljä luovutuskertaa. Alustavan suunnitelman mukaan syksyn luovutuspäivät ovat torstai 4.9. ja tiistai 9.12.

Monitoimihallilla joulukuussa järjestetyssä vuoden viimeisessä verenluovutuksessa luovuttajia oli 50, joista ensikertalaisia oli viisi.

– Kiitos kaikille luovuttajille. Suunta on ollut, että uusia on joka luovutuskerralla ollut useita. Toivottavasti he saavat tästä hyvän tavan itselleen, kun luovutukset pysyvät lähellä. Ei Tampereellekaan ole pitkä matka lähteä luovuttamaan verta, mutta sinne lähteminen voi nostaa kynnystä, Helena Lampinen sanoo.