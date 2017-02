Jouko Rytkönen toivoi kaupunginjohtajan epäluottamusasiassa sopuratkaisua

13 Akaan valtuuston jäsentä jätti perjantaina aloitteen kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren irtisanomiseksi tai siirtämiseksi toisiin tehtäviin. Kaupungin kirjaamoon jätetty aloite on osoitettu Akaan kaupunginhallitukselle ja siinä esitetään, että valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta valmistelemaan asiaa. Syyksi kerrotaan, että kaupunginvaltuusto on mahdollisesti menettänyt luottamuksensa kaupunginjohtajaan.

Sosialidemokraateista aloitteen ovat allekirjoittaneet valtuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Harri Rantala, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Henna Rantanen sekä elinkeinojaoston puheenjohtaja Juhani Salin. Nimilistalta löytyy myös valtuustokauden aikana perussuomalaisista Akaan sitoutumattomien kautta demareihin siirtynyt Henri Palm.

Kokoomuksesta Viitasaaren potkuja tai siirtoa muihin tehtäviin haluavat ryhtyä valmistelemaan henkilöstöjaoston puheenjohtaja Jukka Salminen, Salmisen tavoin kaupunginhallituksessa istuva Susanna Saxberg sekä valtuutetut Tuomo Smått, Mika Pajasmaa ja Mirva Ritari.

Kristillisdemokraateista aloitteen on allekirjoittanut koulutuslautakunnan puheenjohtaja Mika Setälä, keskustasta Vesa Liehu ja vihreistä puolueen ainoa valtuutettu Heli Piirainen.

Kaksi kolmasosaa voi päättää potkuista

Aloite kaupunginjohtajan irtisanomisen valmisteluksi on kaupunginhallituksen 14.2. kokouksen esityslistalla. Esittelytekstissä kerrotaan, että Kuntalain 25§:n mukaan valtuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan tai siirtää hänet muihin tehtäviin, jos hän on menettänyt valtuuston luottamuksen. Asiaa valmisteltaessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys perustuu ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajan Jouko Rytkösen (kok) selostuksen pohjalta tehdyssä ehdotuksessa esitetään valtuustolle, että se asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa, valitsee tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenet sekä nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Lain mukaan asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen. Akaan valtuustossa on 43 jäsentä, joten 13 nimeä riittää vireille tuloon, vaikka kaupunginhallitus olisi toista mieltä.

Tilapäisen valiokunnan asettamisesta päätetään valtuustossa yksinkertaisella enemmistöllä. Irtisanomiseen tai toisiin tehtäviin siirtämiseen johtavan päätöksen tekemiseen puolestaan vaaditaan, että sitä kannattaa kaksi kolmasosaa kaikista valtuutetuista.

Harjavallassa käsitellään Karrimaan erottamista

Kunnallista päätöksentekoprosessia tarkastellen läheisin vertailukohta Aki Viitasaaren tapaukselle löytyy Harjavallan kaupungista. Harjavallan valtuuston käsittelyssä on maanantaina 13.2. esitys tilapäisen valiokunnan asettamisesta valmistelemaan kaupunginjohtaja Jaana Karrimaan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä. Ennen Harjavaltaan lähtöä Jaana Karrimaa toimi Viialan kunnanjohtajana.

Harjavallan kaupunginhallitus päätti valiokuntaesityksestään 31.1. kokouksessa. Esittelytekstin mukaan ”Kaupunginhallituksen jäsenille henkilökunnalta tulleiden palautteiden johdosta kaupunginhallituksen puheenjohtajisto on johtajasopimuksen mukaisissa kehityskeskusteluissa Jaana Karrimaan kanssa 7.1.2014 ja 26.1.2015 ottanut esille hänen epäasiallisen käyttäytymisensä, joka on aiheuttanut työyhteisössä pelkoa ja luottamuspulaa.”

Harjavallan kaupunginhallitus kertoo, että se on kaupunginjohtajan esimiehenä yrittänyt vuosia eri toimin vaikuttaa alaisensa toimintaan mutta tuloksetta. Valmistelussa viitataan työsuojelutarkastukseen, Karrimaalle annettuun suulliseen palautteeseen ja kirjalliseen varoitukseen sekä työnohjauksen käynnistämiseen. Kaupunginhallituksen mukaan syksyllä 2016 epäasiallinen käyttäytyminen jatkui, kun kaupunginjohtajan käytöksen koettiin olleen hänen vetämissään talousarvioneuvotteluissa töykeää ja loukkaavaa.

Kaupunginhallituksen mukaan kaupunginjohtaja Karrimaa ei ”koko tämän prosessin aikana ole ollut huolestunut hallinnon huonosta työ ilmapiiristä, vaikka hänen koko kaupungin organisaation johtavana viranhaltijana olisi tullut siihen puuttua.”

Henkilökunnan 17.1.2017 kaupunginhallitukselle ja valtuustolle luovuttamassa kirjelmässä kerrotaan todettavan, että kaupunginjohtaja Jaana Karrimaan epäasiallinen käyttäytyminen on jatkunut jo vuosia ja johtanut työyhteisössä pelon ilmapiiriin, ahdistavaan oloon ja siihen, että asioista ei voi puhua avoimesti.

Harjavallassa kaupunginhallitus ei ollut valiokuntaesityksestä yksimielinen, sillä kaksi yhdeksästä jäsenestä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.