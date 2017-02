Vauhti palkitsi Noora Toivon seuran parhaana aikuisurheilijana

HämSY:n sisulisähuipentuma eli 9–15-vuotiaiden piirinmestaruuskilpailu viikonloppuna Tampereella oli monelle yleisurheilijalle kauden tärkein kilpailu. Yleensä pm-huipentuma on ollut heinä–elokuun vaihteessa, mutta nyt kisat siirtyivät syyskuulle Ratinan remontin viivästymisen takia.

14–15-vuotiailla kauden päätavoite eli SM-kisat olivat jo takana, mutta mahdollisuus hyviin tuloksiin uusitulla Ratinan stadionin Mondo-pinnoitteella oli hyvä porkkana. Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF on luokitellut Ratinan stadionin ykkösluokkaan, johon ei Suomesta kuulu yksikään toinen kenttä.

Viialan Valtista pm-kisoihin osallistui 20 urheilijaa. Tuloksena oli 12 mitalia, runsaasti pistesijoja ja omia ennätyksiä sekä paljon mukavia kokemuksia. 12 mitalista kaksi oli kultaa, kolme hopeaa ja seitsemän pronssia. Tämä on ennätysmäärä seuran historiassa.

Kausi päättyi maastoviestiin

Valtista kolmen mitalin urheilijoita olivat T15-sarjan Pinja Lehtinen (hopea 80 metrin aidat ja pituus, pronssia korkeushypystä), T14-sarjan Kerttu Niinimäki (kulta 800 metrillä, pronssi 300 metrillä ja 2000 metrillä) ja P11-sarjan Mikael Viitanen (hopea korkeushypystä, pronssi 60 metriltä ja pituus).

T15-sarjassa Matilda Koponen sai mestaruuden seiväshypyssä. Kiira Vilenius oli kolmas keihäässä, samoin Sara Niinimäki 300 metrillä.

Yleisurheiluinnostus on Viialassa tarttunut sekä lapsiin että moniin aikuisiin. Moni on huomannut, että oman kehityksen näkeminen ja oman tuloksen paranemisen seuraaminen on palkitsevaa. Jossain vaiheessa ahkera harjoittelu voidaan palkita mitaleinakin.

Vaikka yleisurheilu on yksilöurheilua, seurakilpailut ja viestit tekevät siitä myös joukkueurheilua. Hieno päätös yleisurheilukaudelle on 9-15-vuotiaiden pm-maastoviesti, johon seurat osallistuvat kahdeksan urheilijan joukkueilla. Maastoviesti ratkaisee myös seurojen lopullisen sijoituksen HämSY:n eli Hämeen piirin seurakilpailuissa.

Tänä syksynä maastoviesti juostiin Lempäälässä 21. syyskuuta. Valtti sai kokoon viime vuoden tapaan kaksi joukkuetta, jotka keräsivät yhteensä 33 sisulisäpistettä. Taso oli tänä vuonna viimevuotista kovempi. Valtin ykkösjoukkue jäi kaksi sijaa viimevuotisesta, mutta nyt myös kakkosjoukkue keräsi sijoituksellaan sisulisäpisteitä.

HämSY:n sisulisäpisteissä Valtti kamppaili kesän aikana tasaisesti kymmenennestä sijasta. Tiukassa kilpailussa kymmenennen sijan vei kuitenkin Ikaalisten Urheilijat, vain neljän pisteen erolla Valttiin.

Toijalan Vauhdille kuusi mitalia

Toijalan Vauhdin yleisurheilijat toivat Ratinan pm-kilpailuista kuusi mitalia. Tuplamestariksi juoksi T15-sarjan Sini Tirri. Hän voitti sekä 800 että 2000 metrin juoksut ylivoimaisesti. 800 metrin aika oli 2.31,88 ja 2000 metrin aika 7.17,95.

Myös T10-sarjan Anni Viljanen sai kaksi mitalia. Molemmat pronssimitalit tulivat heittolajeista. Keihäässä tulos oli 22,33 ja kiekossa 21,56.

Lumi Vahteristo ja Jonna Uolamo toivat Vauhdin loput mitalit. Lumi työnsi hopeaa T12-sarjan kuulantyönnössä tuloksella 9,38 ja Jonna hyppäsi seipäässä pronssille T12-sarjan seiväshypyssä tuloksella 2,05.

Aivan mitalien tuntumaan eli neljänsiksi ottelivat 9-vuotiaiden sarjassa Laura Ratilainen, Eelis Numminen ja Eevi Vatka. Heillä kaikilla lajina oli 2-ottelu. Neljänsiksi tulivat myös 14-vuotiaiden sarjassa kilpailleet Sirkku Näsi ja Niko Uolamo. Sirkku oli neljäs korkeushypyssä ja Niko seiväshypyssä.

Kymmenen parhaan joukkoon vauhtilaisista selvisivät P12-sarjan Martti Näsi keihäänheitossa ja Arttu Viljanen 2-otteluissa.

Aija Mansikka ja Kari Uolamo