Virin tytöt hiihtivät hopeaa pm-viesteissä

Akaalainen Klaara Leponiemi hiihti hopeaa nuorten SM-hiihdoissa sunnuntaina Äänekoskella. SM-mitali tuli vapaan hiihtotavan 10 kilometrillä 20-vuotiaiden sarjassa ajalla 29.50,80.

– Keli vähän jännitti. Ennen hiihtoa satoi vetistä räntää, mutta keli ei ollutkaan niin raskas, kuin mitä lämmittelyssä tuntui. Kisalatu oli tasoittunut keskeltä luistavammaksi, Klaara Leponiemi kertoo.

Väliaikalähtönä hiihdetyn kilpailun voittaja, Nastolan Nasevan Rebecca Immonen lähti ladulle puoli minuuttia Leponiemen jälkeen. Maalissa eroa oli 29 sekuntia.

– Hän otti minut kiinni, ohitti ja otti eroa. Mutta kun kuulin, että kolmos- ja nelossijan kanssa on sekuntipeliä, otin hänet uudelleen kiinni ja menin lopussa ohi, Leponiemi kuvailee.

Pronssille hiihti Leponiemen seuratoveri, Lempäälän Kisan Sanni Alatalo, joka hävisi akaalaiselle tasan kaksi sekuntia.

Sydän sykkii Virille

Viialan Viristä Lempäälän Kisaan siirtynyt 18-vuotias Leponiemi kertoo vaihtaneensa seuraa viestijoukkueen takia.

– Periaatteessa sydämeni on edelleen Virissä, mutta Virissä meillä ei olisi ollut nuorten eikä aikuisten viestijoukkuetta. Kisassa voin päästä jossain vaiheessa aikuisten viesteihin ja nuorissa meillä on kova joukkue.

Myös juoksijana menestynyt Klaara Leponiemi ei ole vielä tehnyt päätöstä päälajistaan. Juoksuharjoittelua on haitannut lattajalkaisuuden aiheuttamat jalkavaivat, joiden takia hän on joutunut jättämään väliin kaksi nuorten maajoukkueleiriä. Leponiemen mukaan urheilussa ykköstavoitteena on saada jalat kuntoon.

– Periaatteessa panostan hiihtoon, mutta toisaalta Suomen tasolla olin viime kesänä kovempi juoksussa. Molemmista tykkään yhtä paljon, Leponiemi puntaroi.

Leponiemi suorittaa parhaillaan lukiota Otavan opiston nettilukiossa, johon hän vaihtoi viime syksynä Akaan lukiosta. Leponiemen mukaan itsenäinen verkko-opiskelu helpottaa urheilun ja toisen tärkeän harrastuksen, sellonsoiton, yhteensovittamista.