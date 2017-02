Olen monessa samaa mieltä tämän lehden pääkirjoituksen (1.2.) kanssa. Keskustan koulu Viialassa on korjattu ja pieleen meni. Rakentamisessa paljastui jopa pahoja laiminlyöntejä. Korjaamiseen meni kahdeksan miljoonaa eikä loppua näy.

Pääkirjoittaja ymmärtää vanhempien huolen mutta toteaa, ettei nyt ole sooloilun paikka. Sillä hän tarkoittaa ilmeisesti vanhempainyhdistyksen herättämää mahdollisuutta oppilaiden koululakkoon. Olen eri mieltä, sillä muutaman vuoden kokemuksella tuntuu kuin olisin don Quijote, jolla on vastassa vain tuulimyllyjä oikeiden ihmisten sijaan.

En ymmärrä, miksi emme me lasten vanhemmat ja muut koulujen sisäilmaongelmista tai Akaan johtavien virkamiesten ammattitaidottomuudesta huolissaan olevat saa reagoida. Tilanne on vakava, koska osa oppilaista on jo väistötiloissa.

Kunnallista päätöksentekoa rassaa Akaassa virkamiesten pelko. Kaupungin työntekijöitä ei saa syyllistää eikä varsinkaan osoittaa sormella. Kysynkin, miten mikään voi muuttua, jos kädettömiä syyllisiä ei etsitä ja vaihdeta nopeasti. Monissa Euroopan niin kutsutuissa sivistysvaltioissa pienempienkin möhläyksien jälkeen ymmärretään erota itse, ja samoin tekevät näiden esimiehet ”yksi yli periaatteella”.

Päätöksenteon pitää olla nyt myös nopeaa. Kun esimerkiksi Lohjalla oltiin vastaavassa tilanteessa vuosi sitten, mitään ei salailtu, tiedotettiin heti ja Keskuskoulua suuremman koulukompleksin kaikille oppilaille järjestettiin väistötilat kuukaudessa. Lähes samaan aikaan tehtiin päätös 80-luvulla rakennettujen tilojen korjaamisesta. Kokonaisuuteen kuulunut 60-luvulla rakennettu koulu päätettiin purkaa ja tilalle rakentaa uusi.

Oleellista oli, että päätökset syntyivät nopeasti virkamiehistä lautakuntien kautta valtuustoon saakka. Miten meillä Akaassa? Onkohan tuollaiseen edes kykyä, saati ymmärrystä ja taitoa?

Jos tällaisen mielipiteen esittäminen ja nopeiden päätösten vaatiminen on sooloilua, sitten saa olla. Tiedän, etten ole ajatuksineni kuitenkaan yksin.

Janita Puomila