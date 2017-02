Suuret ikäluokat tulevat

Akaan kaupunki rakensi muutama vuosi sitten Torkonkartanon tehostelun palveluasumisen yksikön. Tämä tarkoitti, että Hakalehdon vanhainkoti pistettiin säppiin. Myös Kylmäkoskella toimiva Tarpiakoti on peruskorjattu tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Kaiken keskellä Akaa osti vielä Havulinnan toiminnan itselleen henkilökuntineen.

Koska tuetun hoivan määrä kasvaa rajusti tulevina vuosina suurten ikäluokkien tullessa palvelujen piiriin, mietitään Akaassa vielä ennen soten tuloa kertaalleen vanhusten hoitoa uusiksi. On mielenkiintoista, että muutoksia mietitään vain hetkeä ennen toimintojen siirtymistä maakunnan hoidettavaksi. Mitä Akaassa pelätään?

Liikkeellä on Kuntamaisema Oy kaupungin tilauksesta. Se selvitti, että vanhusten hoiva- ja hoitopalvelut ovat vertailukuntiin nähden keskimääräisellä tasolla. Kun vielä vuonna 2015 oltiin kovasti vanhainkotipainotteinen kaupunki, niin 2016 saatiin tilanne kääntymään tehostetun palveluasumisen suuntaan. Kuntamaisema Oy jatkaisi tehostamista, koska Akaan tehostetun palveluasumisen hoitopäivistä 84 prosenttia on omaa tuotantoa ja vain 16 prosenttia ostopalvelua. Vertailukunnissa tilanne on toisin päin, ja ostopalvelua on jo 45–70 prosenttia. Ostopalvelu on toteutettu joko sopimuksin tai palvelusetelein.

Ostopalvelu tarkoittaa sitä, että tehostetun palveluasumisen palveluja tulevaisuudessa Akaassakin tarjoavat pääsääntöisesti yksityiset toimijat. Akaakin laittaa Mäntymäen vanhainkotinsa myyntiin. Tämän lisäksi kaupunkiin on tulossa entisten lisäksi jo yksi yritys kahdella palvelutalolla.

Suuret ikäluokat ovat tottuneet aivan toisenlaiseen kulutukseen, kuin nykyiset vanhuksemme. Takavuosina puhuttiin, että vanhainkodin ovi narahti vain diakonissan vieraillessa. Muuten oli hyvin hiljaista, sillä yhteiskunnan murros piti vanhusten omaiset kiireisinä työelämässä. Nyt tämä kiireinen joukko on astumassa itse palveltavien joukkoon. Palvelutaloissa on oltava toimivat atk-yhteydet, kuntosalit ja yhteisöä houkuttelevat vapaa-ajanviettotilat. Saunoissa on oltava porealtaat jos uima-allasta ei vielä ole.

Yritykset ovat alalle tervetulleita, kunhan palvelun tilaaja, tänään Akaan kaupunki ja huomenna maakunta, muistaa vastuunsa. Vanhukset eivät saa olla heitteillä. Hoitajien on jatkossakin oltava päteviä ja alalle sopivia. Nyt joukossa liikkuu varkaitakin. Kunnollisia palveluja on oltava jatkossa myös niille, joilla ei ole varaa palveluistaan maksaa. Vaikka suurten ikäluokkien työeläkkeet ovat kohtalaiset, joukossa on aina niitä, jotka sinnittelevät pienillä eläkkeillä.

Akaa voi jatkossa profiloitua lapsiperheiden ja ikäihmisten kaupungiksi. Palvelutaloja rakennetaan kohta, nyt on aika hoitaa myös lasten asiat kuntoon. Talouden tasapainottamisohjelmaa on ainakin koulujen luokkakokojen ja sijaisten käytön osalta tarkasteltava kuntavaalien jälkeen uudelleen. Myös koulujen sisäilmaongelmat on saatava kuriin. Nykyisellä politiikalla on hukattu yli 8 miljoonaa euroa yhden koulun korjaamiseen ja saatu vastineeksi sairaat lapset ja opettajat, vihaiset vanhemmat ja kielteinen julkisuus.

Kuntavaalit tulevat Akaassa juuri oikeaan aikaan. Nyt jos koskaan kaupunkilaisten on mahdollisuus tehdä suuntaan muutos.