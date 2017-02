Mäntymäen vanhukset saivat koiravieraita

Mäntymäen asukkaat Viialassa saivat viime keskiviikkona karvaisia vieraita, kun kylässä kävivät kaverikoirat Nessa, Veera, Enska, Inkeri ja Nemo. Koirat ohjaajineen vierailivat vanhusten luona nyt toista kertaa. Kaverikoiratoiminnan tavoitteena on ilahduttaa ja piristää asukkaita.

– Muistatko sellaisen poliisin kuin Ensio Itkonen, jota sanottiin Enskaksi. Tämäkin on Enska, kuntohoitaja Jaana Renko vastaa asukkaalle, joka kysyy ison koiran nimeä.

Rengon mukaan ensimmäisestä koiravierailusta parhaiten mieleen jäi juuri vaikuttavan kokoinen tanskandoggi Enska. Karkeakarvainen kettuterrieri Inkeri muistetaan tempuistaan ja kippurahännästään.

– Inkeri on mainio, kun se menee maahan, kierii, pyörii ja tekee kaikenlaisia temppuja. Inkerillä on häntä kuin rinkeli, toteaa Mäntymäessä asuva Raakel Halme.

Kuntohoitaja Jaana Renko kertoo, että ensi vierailulla jotkut asukkaista hieman arkailivat koiria. Toisella kerralla oltiin jo tutumpia. Raakel Halmeen mielestä koiravieraat ovat mukavia.

– Minulla ei ole koskaan ollut koiraa. Tuntuu kauhean kivalta, kun nämä tulevat tänne.

Koiran luonne ratkaisee

Akaassa kaverikoiravierailuja toteuttaa Pohjois-Hämeen kennelpiirin kaverikoirat/Akaa-Valkeakosken toimintaryhmä, joka on aloittanut toimintansa vuoden alussa. Ryhmään kuuluu kymmenen koirakkoa. Aiemmin koirakot ovat olleet mukana Tampereen ryhmissä.

Kaverikoirat käyvät Mäntymäen lisäksi tapaamassa vanhuksia Tarpiakodissa, Havulinnassa ja Torkonkartanossa sekä kehitysvammaisia Viialan toimintakeskuksessa. Akaa-Valkeakosken kaverikoiriin kuuluu kymmenen koirakkoa.

– Perustimme kaverikoiraryhmän, koska täällä oli paljon halukkaita paikkoja ja koirakoita, kertoo ryhmää johtavaa akaalainen Hannele Virtanen.

Kaverikoira on Kennelliiton rekisteröimä tavaramerkki. Nimeä voivat käyttää vain Kennelliiton ryhmissä toimivat koirakot. Kaverikoirat tunnistaa oranssista huivista ja kaverikoiraohjaajan nimikortista rinnassa.

Hannele Virtasen mukaan koiran luonne ratkaisee sen soveltuvuuden kaverikoiraksi. Rodulla ei ole väliä.

– Koiraa ei voi kouluttaa kaverikoiraksi, vaan sen täytyy luonnostaan tykätä ihmisistä, olla ystävällinen, avoin ja hyvähermoinen sekä kestää kolinoita ja kovaakin käsittelyä. Koirat testataan palveluasumisyksiköissä.

Palkaksi hyvä mieli

Mäntymäessä asukkaat rapsuttelivat, silittelivät ja halailivat koira ja pitivät niitä sylissä.

– Eläimien silittelyllä on tutkitusti rauhoittava vaikutus. Samalla vanhukset voivat kertoa omista koiristaan ja muistoistaan. Monet alkavat jutella, vaikka he eivät muuten enää puhuisikaan, Hannele Virtanen kertoo.

Kaverikoiratoiminnan palkka on hyvä mieli. Vapaaehtoistyöstä ei makseta rahallista korvausta. Koiravierailuihin varataan aikaa noin tunti.

– Toimimme koirien ehdoilla. Usein koira alkaa 45 minuutin jälkeen katsoa ovelle, että lähdetään. Koira väsyy vierailulla, vaikka voisi ajatella, että olisi kivaa olla koko ajan rapsutettavana, Hannele Virtanen toteaa.

Koiran nimi ei unohdu

Akaalaisen Sari Nybergin 2,5-vuotiaalle Veera-collielle kyläily Mäntymäessä oli viides kaverikoiravierailu. Kuudennen kerran jälkeen Veera saa kaverikoiran tunnusmerkin oranssin huivin.

– Tänään Veera on vähän levoton. Se on eilen käynyt uimassa ja nukkunut 12 tuntia, joten nyt on virtaa, Nyberg kertoo.

Sari Nyberg lähti mukaan kaverikoiratoimintaan huomattuaan, miten koira piristää hänen äitiään, joka sairastaa Alzheimerin tautia.

– Äiti saa koirasta virkeyttä ja toimintakykyä päiväänsä. Otan koiran aina mukaan, kun lähden käymään hänen luonaan. Vaikka lasten ja lastenlasten nimet unohtuisivat, koiran nimi ei ole unohtunut koskaan.