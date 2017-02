Liikuntaraati ideoi ikäihmisten liikuntaa

Kädet heiluvat ja jalat nousevat reippaaseen tahtiin, kun erityisliikunnanohjaaja Riitta Lehtonen vetää ikääntyneiden kuntosaliryhmälle alkulämmittelyä Toijalan monitoimihallilla. Vakiojumppaajiin kuuluvat 87-vuotiaat Kerttu ja Pentti Koskela, jotka ovat käyneet liikuntaryhmissä 11 vuotta. Yhteistä taivalta on takana 65 vuotta.

– Liikunta tuo pelkkää plussaa, yhtään miinusta ei tullut vastaan. Jos ajatellaan tämänikäisiä, suurin osa istuu keinutuolissa. Arvostan myös sosiaalista puolta. Kotona olemme kaksistaan, mutta täällä nähdään muitakin, Pentti Koskela kertoo.

Koskelan mukaan liikkuminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

– Se täytyy aloittaa jo 50–60-vuotiaana, koska ei se sitten enää auta, kun ollaan jo huonossa kunnossa.

Paikalliset järjestöt mukana kehittämistyössä

Ikäihmisten hyvinvointiin tähtää myös Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, johon Akaan ja Urjalan muodostama yhteistoiminta-alue valittiin mukaan 41 hakemuksen joukosta.

Ikäinstituutin koordinoiman ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden yli 75-vuotiaiden ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä ja lisäämällä iäkkäille tarkoitettua liikuntaneuvontaa, voima- ja tasapainoharjoittelua ja ulkoilua. Kunnat toteuttavat ohjelmaa yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.

Akaan ja Urjalan muodostamalla yhteistoiminta-alueella Voimaa vanhuuteen -työ aloitetaan laatimalla kehittämissuunnitelma. Akaan vanhus- ja vammaistyönjohtajan Eveliina Kiisken mukaan ensimmäisenä kartoitetaan Akaan kaupungin, Urjalan kunnan ja järjestöjen tarjoamat ikäihmisten liikuntapalvelut. Tiedot kootaan paperiesitteeksi sekä nettiin helposti saataville.

Kehittämistyön aikana selvitetään myös mahdollisuutta kouluttaa vertaisohjaajia vetämään ikäihmisten liikuntaryhmiä, jolloin erityisliikunnanohjaajan työpanosta vapautuu neuvontaan. Lisäksi mietitään kuljetuksen järjestämistä kuntosaleille. Kiisken mukaan vaihtoehtoja ovat taksi, julkinen liikenne tai vapaaehtoiskuljetukset. Samalla tiedotetaan kaupungin sisäisestä palveluliikenteestä.

Vanhus- ja vammaistyönjohtaja arvioi, että konkreettisia toimenpiteitä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on odotettavissa ensi keväänä.

Liikunta on muutakin kuin kivaa puuhastelua

Akaan kaupungin erityisliikunnanohjaajan Riitta Lehtosen vetämät, ikäihmisille suunnatut kuntosaliryhmät Toijalassa, Viialassa ja Kylmäkoskella ovat tällä hetkellä täynnä lukuun ottamatta toista Kylmäkosken ryhmää. Liikuntatoimella on kaikkiaan kymmenen kuntosaliryhmää, joista Lehtonen vetää yhdeksää.

– Kuntosaliryhmissä on noin 30 osanottajaa, kun Ikäinstituutin suositus on 12–20 henkilöä per ryhmä. Meillä ryhmät ovat tuplasti isompia ja joukossa on kaikenkuntoisia, Lehtonen kertoo.

Lehtonen harmittelee, että toiminnan kehittämiseen ei jää ohjaustoiminnalta aikaa. Hän toivoo, että Voimaa vanhuuteen -ohjelman tuella Akaaseen saadaan vertaisohjaajia, jotka voisivat ottaa ryhmiä ohjattavakseen.

– Vertaisohjaajien ryhmissä voisivat olla parempikuntoiset, jolloin erityisliikunnanohjaaja pystyisi ohjaamaan huonompikuntoisia. Eriyttäminen palvelisi asiakkaita paremmin ja ryhmäkoot pienenisivät. Vertaisohjauksessa on myös muita positiivisia puolia, Lehtonen sanoo.

Erityisliikunnanohjaaja toivoo Voimaa vanhuuteen -ohjelman nostavan myös ikäihmisten liikunnan arvostusta.

– Toivon, että tätä pidettäisiin tärkeänä toimintana, eikä hauskana puuhasteluna. Liikunnalla on oikeasti merkitystä ihmiselle ja myös sen taloudelliset näkökohdat ovat selkeät. Mitä enemmän liikkuu, sitä enemmän rahaa säästyy terveys- ja sosiaalitoimen puolella, Riitta Lehtonen kertoo.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman rahoituksesta vastaavat Raha-automaattiyhdistys ja opetus- ja kulttuuriministeriö.