Heidi Hidén-Knuutila ja Heikki Knuutila viettävät juhlavuotta

Toijalan Seudun Sydänyhdistys juhli 50-vuotista taivaltaan sunnuntaina Viialan Sampolassa. Yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Knuutila ja varapuheenjohtaja Orvokki Koukkula ottivat vieraat vastaan halauksin, mihin puheenjohtaja viittaisi myös tervetulosanoissaan.

– Halauksella on todettu olevan erittäin hyviä vaikutuksia, ja varsinkin kun se kestää 20 sekuntia, se alentaa verenpainetta ja luo hyvänolontunnetta. Sitä kannattaa harjoittaa useammassa paikassa, Knuutila opasti juhlakansaa.

Knuutilan mukaan hyvää tekevä vaikutus on myös luonnolla, mitä tuodaan esiin valtakunnallisella Sydänviikolla. Toijalan Seudun Sydänyhdistys toteuttaa luontoteemaa järjestämällä luontoretkiä. Sydänviikon ohjelmassa on myös Akaassa järjestettävä asiantuntijaluento sydänasioista.

Hyvä on ja ojas ollahan

Sydänliiton terveiset juhlaan toi hallituksen varapuheenjohtaja, kauppaneuvos Jyrki Liljeroos, joka toimii yrityselämässä silmälääkeyritys Santen Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Sydänliiton puheenjohtajana on sisäministeri Paula Risikko ja pääsihteerinä entinen oikeusministeri Tuija Brax. Ennen juhlaa Braxia odotettiin vieraaksi Akaaseen, mutta hän ei päässyt mukaan tapahtumaan.

Jyrki Liljeroosin mukaan henkilövalinnoilla on haluttu varmistaa, että uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto ovat sellaisia, kuin sydänväki haluaa.

– Uskon, että järjestöillä tulee olemaan suuri ja merkittävä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ilman meitä ja ilman teitä nämä järjestelmät eivät toimi.

Liljeroos lainasi eteläpohjalaista sanontaa ”Hyvä on ja ojas ollahan” jolla hän viittasi siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen onnistumista on helppo epäillä ja löytää siitä vikoja.

– Mutta niin se vaan on, että tässä ei ole muita vaihtoehtoja kuin onnistua. Kun vuoden 2019 alussa uusi järjestelmä toimii, on aivan varma, ettei se ole täydellinen, mutta meidän tehtävämme on järjestönä, Sydänliittona, -piirinä ja -yhdistyksinä huolehtia, että sitä korjataan ja laitetaan siihen uskoon, että se täyttää ne toiveet ja vaatimukset, mitä meillä on potilaina ja asiakkaina.

Liljeroos muistutti, että sote-uudistuksen jälkeenkin kunnille jää terveyden edistämisen velvoite. Hän kehotti kuntavaalien alla kysymään ehdokkailta, mitä nämä aikovat tehdä tämän hyväksi.

– Olisi harmi, jos ne jotka tulevat valituiksi, eivät ymmärtäisi tätä isoa velvoitetta edistää terveyttä.

Kokemus kuului tupakkatunneilla

Sote-uudistusta ja kolmannen sektorin – yhdistysten, järjestöjen ja säätiöiden – roolia uudistuksessa pohti myös kaupungin tervehdyksen tuonut perusturvalautakunnan puheenjohtaja Harri Rantala.

– Palveluja tarvitaan koko ajan enemmän. On nähty, että kolmannella sektorilla olisi iso rooli jatkossa myös palvelujen tuottajana, kun väestömme ikääntyy. Aika näyttää, mikä esimerkiksi yhdistysten rooli tällaisten lakisääteisten palvelujen tuottajana tulee olemaan. Itse uskon, että järjestöillä on erittäin iso rooli, mutta aika harvalla järjestöllä tai yhdistyksellä on mahdollisuutta kilpailla isoja kaupallisia toimijoita vastaan, Rantala arvioi.

Rantala muisteli myös ensikontaktiaan Toijalan Seudun Sydänyhdistykseen. Hän tutustui yhdistykseen syksyllä 1982, kun yhdistys Joel Mäenpään johdolla tarjoutui pitämään tupakkatunteja Hirvialhon koululla. Rantala oli itse vasta tullut Viialaan ja aloittanut koululla opinto-ohjaajana.

– Varmasti nämä oppitunnit olivat paremmin pidettyjä ja seuratumpia kuin mitä ne olisivat olleet, jos minä suhteellisen kokemattomana ja koskaan tupakkaa polttamattomana olisin pitänyt ne oppilaille. Muistikuvat ovat sen kaltaiset, että oppimateriaalina oli silloin hyvin ajankohtainen videofilmi, jonka nimi taisi olla Marlboro-mies, Rantala kertoi.

Rantala sai heti kuulla myös yhdistyksen ruskaretkistä, joita järjestetään edelleen.

– Niistä puhuttiin aika ihannoivaan sävyyn, ja melkein kateellisena kuuntelin niitä, jotka olivat olleet siellä läsnä.

Kiira Korven mummi lausui runoja

Juhlassa kuultiin lempääläläisen lausuntataiteilijan ja myös taitoluistelija Kiira Korven isoäitinä esitellyn Eeva Petäkosken esittämänä Anja Romun runo Täältä tullaan elämä ja katkelma Eino Leinon Hymyilevästä Apollosta. Haitaristi Osmo Korpela viihdytti kappaleilla Naimisiinko ja Valssi menneiltä ajoilta.

Juhlassa jaettiin myös runsain määrin huomionosoituksia niin yhdistysaktiiveille, talkoolaisille kuin erilaisille yhteistyötahoille. Palkitut ovat Orvokki Koukkula, Rauno Koukkula, Joel Mäenpää, Marja Mäenpää, Timo Saarinen, Tuula Saarinen, Kirsti Niemistö, Tauno Tauvo, Arja Tauvo, Liisa Mörsky, Ritva Lintula, Enni Kuisma, Tuula Leino, Marjatta Karhu, Terttu Sandberg, Arja Mäkinen, Reijo Mäkinen, Jorma Nummela, Osmo Korpela, Juhani Innala, Markku Saliniemi, Hilkka Sillanpää, Tarja Antola, Heli Mattila, Kukkakauppa Keijunmekko, Kukka- ja Hautauspalvelu Laakso/Hanna Hevonoja, Raili Aronen, Maija Hiltunen, Seija Kolu, Tuija Kuja-Kyyny, Sinikka Leikkainen, Anja Meriluoto, Terhikki Nihti, Pirkko Sulander, Maija-Liisa Raittinen, Elise Riippa, Raili Tamminen, Mirja Vanhanen, Asta Vättö, Pekka Aronen, Marko Pösö, Anneli Laaksonen, Sirkka Pesonen, Sari Pigg, Päivi Matilainen, Tanja Jämsä-Väyrynen, Mirva Kukonlehti, Johanna Mäkinen, Maritta Tuomi, Meiju Oksanen, Minna Karhu, Auli Turunen, Jaana Pösö, Kirsti Vuorinen, Sirkka-Liisa Waltzer, Tuija Haavisto, Päivi Koitmaa, Elvi Keskinen, Antero Keskinen.

Tuntematon lahjoittaja muisti yhdistystä

Toijalan Seudun Sydänyhdistyksen toiminnasta 50 vuoden ajalta kertoi yhdistyksen entinen puheenjohtaja, matkavastaava Sirkka–Liisa Uimi. Toiminta alkoi Pohjois-Hämeen Sydäntautiyhdistyksen Toijalan Seudun osastona, joka perustettiin sydänsunnuntaina 5.2.1967.

Osaston toimialue käsitti Toijalan kauppalan, Kylmäkosken ja Viialan kunnat ja Sääksmäen Saarioispuolen. Alue laajeni Urjalaan vuonna 1970, jolloin Saarioispuoli puolestaan siirtyi Valkeakosken yhdistykseen.

Osaston perustajajäseniä olivat johtaja Jouko Jalojärvi, rouva Lempi Saukkonen, rouva Ulla Erkko, työmies Viljo Salonsaari ja konduktööri Väinö Pirhonen Toijalasta, kätilö Aune Rantakari ja maanviljelijä Reino Hakavainio Kylmäkoskelta, kätilö Raili Rannikko ja verojohtaja Aarne Virtanen Viialasta sekä maisteri Tapani Kuronen Sääksmäeltä. Perustajajäsenistä elossa on Ulla Erkko.

Ensimmäinen toimintavuosi jäi hiljaiseksi, mutta sen merkittävin saavutus oli yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen 120:een, joista 75 oli rouva Linnea Nymanin Viialasta keräämiä.

Osastosta tuli Toijalan Seudun Sydäntautiyhdistys vuonna 1968. Toijalan Seudun Sydänyhdistys ry:ksi yhdistys muuttui vuonna 1981.

Yhdistyksen 50 vuoteen on mahtunut monenlaista toimintaa, kuten vesi- ja sydänjumppaa, tasapainokoulutusta, matkoja ja teatteriretkiä, konsertteja, kokkikerhoja miehille ja tupakkavalistusta koululaisille.

Toimintaansa yhdistys on rahoittanut muun muassa kolesterolimittauksilla, adressien myynnillä, jäsenmaksutuloilla, keräyksillä ja avustuksilla. Sydänyhdistys sai myös 1990-luvulla merkittävän testamenttilahjoituksen yhdistykselle ennestään tuntemattomalta henkilöltä.

Toijalan Seudun Sydänyhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 361 jäsentä, joista naisia on 245 ja miehiä 108. Korkeampaa jäsenmaksua maksavia kannatusjäseniä on kahdeksan.

Yhdistystä ovat johtaneet Jouko Jalojärvi, Reino Hakavainio, Helmi Peuronpuro, Kaarina Hartio, Joel Mäenpää, Sirkka-Liisa Uimi, Orvokki Koukkula ja Heikki Knuutila. Neljännesvuosisadan puheenjohtajana toiminut Joel Mäenpää on yhdistyksen kunniapuheenjohtaja.

Hämeenmaan Sydänpiirin terveiset juhlaan tuoneen toiminnanjohtaja Ulla Haralan mukaan Toijalan Seudun Sydänyhdistys on yksi keskeisiä ja vahvoja toimijoita piirin alueella.

– Ehdottomasti kuulutte siihen joukkoon, jossa jäsenmäärä on yksi suurimpia suhteutettuna toiminta-alueen asukaslukuun, Harala kiitteli.