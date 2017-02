On aika siivota valtuusto muustakin kuin pölystä

Hyvä kunnanvaltuutettu, hyvä virkamies. Käsi sydämelle, voitko sanoa että olet toiminut täysin oikein teoin ja sanoin meitä Keskustan koulun vanhempia ja varsinkin meidän lapsiamme kohtaan? Tämä oli siis omantunnon kysymys. Tiedän, että osa voi näin tehdä, mutta näin ei ole kaikkien kohdalla.

Tämä on ollut järkyttävää seurattavaa ja kuunneltavaa. Tehtyjä asioitahan ei voi muuttaa, ja jälkiviisas toki voi aina olla, mutta nyt on viimeinen hetki tunnustaa tosiasiat. Nyt on kysymys meidän lasten ja nuorten tulevaisuudesta, eli panokset ovat todella korkeat.

Itse henkilökohtaisesti olin hyvin pettynyt ja pelokkain mielin, kun valtuusto neljä vuotta sitten päätti lähteä peruskorjaamaan suurella summalla vanhaa kosteusvaurioitunutta kouluamme. Tiedossahan kuitenkin on, että esimerkiksi sädesientä on vaikea eliminoida peruskorjauksella. Ja näin käsittääkseni asiantuntijakin aikoinaan teitä informoi.

Päätös oli sitten lähteä silloisen yli viiden miljoonan kustannusarviolla remontoimaan. Rakennusalan ammattilaiset tietävät, että lähes poikkeuksetta kustannusarviot eivät peruskorjauksessa pidä. Tämän hetken tietojen valossa epäilyttää myös, että kustannusarviokin oli jo lähtiessä aivan pielessä. Vanha viisaus pitää myös mielestäni tässä, että köyhän ei kannata ostaa halpaa. Usein toinen vaihtoehto käy pidemmän päälle halvemmaksi loppu peleissä.

Hyvät valtuutetut, te käytätte meidän yhteisiä veroeurojamme. Tässä on tuhlattu iso summa rahaa. Ja lisää tuhlataan, ellei tämä valehtelu ja vähättely lopu.

Pahinta tässä ei ole rahan menetys, vaan nyt on myös moni lapsistamme sairastunut vakavasti, osa loppuiäkseen, ja sitähän ei rahalla pysty edes mittaamaan. Osa lapsista on joutunut käymään kymmeniä käyntejä erikoislääkäreillä. Jollain on jatkuva infektio päällä. Koulunkäynti on hankaloitunut jatkuvan väsymyksen vuoksi. Joillekin on puhjennut reuma, lista on pitkä.

Tämä kaikki vaikuttaa lasten loppuelämään ja uravalintoihin. Jos me niputtaisimme nyt kaikki lasten sairaskertomukset, siitä tulisi valtava pino paperia. Monta sairastapausta oltaisiin voitu välttää, jos asiat olisi heti tunnustettu keväällä, kun ensimmäiset oireet ilmenivät.

Kosteusvauriomikrobit vaikuttavat elimistöön pääasiallisesti hengitysteitse huonepölyn mukana. Osa saattaa imeytyä myös ihon läpi. Kaikki mikrobit eivät ole vaarallisia. Osa homesienistä ovat erittäin myrkyllisiä. Altistuksesta saattaa koitua monenlaisia oireita kuten väsymystä, silmien ärsytystä, kuumeilua, päänsärkyä, nivel- ja lihassärkyjä, allergioita, hermostollisia häiriöitä ja kaikenlaisia epämääräisiä oireita. Pahimmassa tapauksessa voi koko immunopuolustus mennä sekaisin. Saattaa syntyä autoimmuunisairaus. Ainoa keino on päästä pois kosteusvauriopaikalta.

Tässä on saanut lueskella aivan naurettavia kommentteja. Tai tässä tilanteessa ne eivät kyllä naurata. Äitinä ne raastavat sydäntä. Puhutaan lasten kengistä, vaatteista, opettajien villasukista ja täysin sovinistisia lausuntoja opettajien hajuvesistä. Lasten kotieläimetkin on vedetty mukaan.

Nyt täytyy taas muistaa, että olla allerginen on aivan eri juttu kuin altistua kosteusvauriomikrobille. Tosin se saattaa laukaista allergian ja myös astman.

Allergia on immunologisen järjestelmän häiriö, jossa elimistö reagoi jollekin elimistön ulkopuoliselle mutta sinänsä vaarattomalle aineelle. Allergiassa ei koidu tällaisia oireita, mitä lapsillamme on ollut. Tosin monet sairastuneista ja oireilevista lapsista ovat myös allergisia, koska näillä lapsilla on suurempi herkkyys sairastua homepölyaltistuksessa.

Hyvät päättäjät, me olemme valtuuttaneet teidät pitämään meidän lastemme puolia niin, että he voivat elää ja opiskella turvallisessa ympäristössä. Lapsen ja nuoren työ on koulussa käynti. Työssäkäyvä voi hakea sairaslomaa, jos hän ei pysty esimerkiksi terveydellisistä syistä työpaikallaan olemaan. Lapsella on oppivelvollisuus. Hän ei voi ilmoittaa, että olen vuoden pois koulusta.

Nämä lapset ovat tulevaisuuden veronmaksajia. Heidän eläkeikänsä alkaa todennäköisesti lähes 10 vuotta myöhemmin kuin monen teistä valtuutetuista. Huolehtimalla lapsistamme me huolehdimme tulevaisuudestamme.

Minä ja muut vanhemmat emme halua enää kuulla ja lukea näitä alentavia ja täysin sopimattomia kommentteja. Me haluamme, että Akaan kaupunki tunnetaan lapsiystävällisenä kaupunkina, jonne lapsiperheen on hyvä muuttaa. Olemme saaneet nyt kyseenalaista julkisuutta. Tätä menoa olemme kohta muuttotappiokaupunki. Lapsiperheet ovat meidän veronmaksajiamme, ja he pitävät myös palvelut kaupungissa.

Nyt asiantuntijoille täytyy antaa oikeat tiedot ja heitä on kuunneltava. Tämä laiva uppoaa, jos nyt ei tunnusteta tosiasioita. Onneksi kohta on kuntavaalit. Itse en vielä tiedä ketä äänestän, mutta sen tiedän, ketä en tule äänestämään. Nyt on aika siivota valtuusto muustakin kuin pölystä.

Sari Haikka

Laboratoriohoitaja kliinisen fysiologian yksikössä ja seitsemän lapsen äiti