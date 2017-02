Sykkeellä otetaan varaslähtö ystävänpäivään

Nahkialan koulun oppilaat järjestivät perjantaina muotinäytöksen ystävänpäivän kunniaksi. Muotinäytöksen järjestelyistä vastasivat koulun oppilaat Camilla Virtanen, Juulia Ahlfors, Immi Rantala, Olivia Joki, Susanna Huuskonen ja Senni Pirttijoki tuntiopettaja Susanna Saxbergin avustuksella. Muotinäytöksen juonsivat Viivi Hakanen ja Viivi Kataja, ja siihen osallistui yli 40 mallia.

Koulun henkilökunnasta koostunut raati palkitsi näytöksen lopuksi omat suosikkinsa. Raatiin kuuluivat Sirpa Räisänen, Sanette Ratinen, Tanja Merikari, Päivi Kirkkala ja Helva Launokoski. Muotinäytöksen parhaiksi valittiin Leevi Ahola, Ella Vesterinen, Jenna Hannukainen, Jenni Voutilainen ja Isla Pohjasto. Muotinäytöksen yleisö äänestää oman suosikkinsa myöhemmin.

– Me ajattelimme, että olisi hauskaa pitää ystävänpäivän kunniaksi muotinäytös, johon kaikki voisivat osallistua. Tätä oli aika kivaa järjestää, idean äiti Olivia Joki kertoo.

Viivi Hakanen ja Viivi Kataja kertovat, että muotinäytöksen järjestelyissä oli kova homma, eikä mallejakaan ensin tahtonut löytyä. Luokissa tehdyn kyselykierroksen jälkeen tilanne kuitenkin muuttui.

– Malleja tuli lopulta tosi paljon, Viivi Kataja toteaa.

Mainoksilla pyydettiin pinkkiä päälle

Juontajakaksikko sekä muut muotinäytöksen järjestäjät selviytyivät tehtävästään hienosti, eikä ihme, sillä he harjoittelivat näytöstä kolmen viikon ajan.

– Juontolappujen tekemisessä meni paljon aikaa, ja vähän jännitti ennen näytöksen alkua, Viivi Hakanen sanoo.

Mallien esittelemät vaatteet olivat peräisin heidän omista vaatekaapeistaan.

– Me laitoimme seinille mainoksia, joissa pyydettiin laittamaan pinkkiä päälle, ja aika hyvin sitä pinkkiä löytyikin, Olivia Joki kertoo.

Muotinäytöksen jälkeen ohjelmassa oli vielä esimerkiksi ystävänpäiväleikkejä ja kasvomaalausta.

– On kiva järjestää pienemmille kaikkea hauskaa, ja sitten kun he kasvavat isommaksi, osaavat he puolestaan järjestää itse muille jotakin kivaa, tytöt toteavat.