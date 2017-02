Kunta-asunnot haluaa myydä Perhospolun rivitalokeskittymän

Kunta-asunnot omistaa Perhospolulla Lentilässä viisi vuonna 1979 valmistunutta rivitaloa, joissa on yhteensä 23 asuntoa. Vuokra-asuntojen keskimääräinen käyttöaste on ainoastaan 46,2 prosenttia. Viime joulukuun viimeisenä päivänä asuntoja oli tyhjillään 12 kappaletta. Osa näistä asunnoista on ollut tyhjillään yli 1,5 vuotta.

Akaan kaupunki puoltaa Kunta-asuntojen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle tekemää hakemusta, jossa rivitalokeskittymä vapautettaisiin käyttö- ja luovutusrajoituksista. Aravarahoituslain 16. pykälän mukaan vapautuksen edellytyksenä on, että se edistää alueen asuntomarkkinoiden toimivuutta tai ehkäisee asuntojen vajaakäyttöä ja siitä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Perhospolun rivitalot sijaitsevat Akaanportin teollisuusalueeseen rajoittuvalla omakotialueella.

Kunta-asuntojen mielestä Perhospolun asuntojakauma ei vastaa tällä hetkellä vuokramarkkinoiden kysyntää. Rivitaloissa on viisi isoa kaksiota, yhdeksän kolmiota ja kolme neliötä. Asunnoista ainakin neljä vaatisi mittavan remontin. Kuntoselvityksen mukaan edessä on myös talojen lämmitysjärjestelmän ja vesi- ja viemäriputkien uusiminen. Kunta-asunnot aikoo myydä rivitalot.

Kunta-asunnoilla on Akaassa 169 vuokra-asuntoa, joiden käyttöaste on 92,5 prosenttia.