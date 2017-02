Hyvinvointikeskus saa määräaikaisen projektipäällikön

Keskustan ja Kirkonkylän koulujen kunto ja koulurakennusten sisäilman aiheuttamat ongelmat puhuttivat Akaan valtuustoa viime viikon keskiviikon kokouksessa. Valtuusto kokoontui poikkeuksellisesti Kirkonkylän koululla, jonka kunnosta ja ensi kesänä tehtävistä korjauksista saatiin informaatiota tekninen johtaja Antti Kemiltä.

Valtuutettu Jaakko Leinonen (kok) teki valtuuston kokouksessa 24. elokuuta aloitteen, että kaikkien niiden Akaan päiväkotien ja koulujen sisäilma tutkitaan, joissa sisäilmaa ei ole tutkittu vuosien 2014-2016 aikana. Leinonen halusi myös, että vuosien 2014-2016 välisenä aikana tehdyt sisäilmatutkimukset ja uudet tutkimukset raportoidaan valtuustolle maaliskuun loppuun mennessä.

Teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymään aloitteeseen annetun vastauksen mukaan tarvetta laajamuotoiselle, kaikki kiinteistöt kattavalle tutkimukselle ei ole. Kaupungilla on toimiva sisäilmatyöryhmä ja tarvittaessa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä ja sisäilmaongelmien selvittämisprosessi on muutenkin hyvin ohjeistettu.

Tekninen toimi on esityksen pohjaksi pyytänyt Baumedi Oy:lta alustavan tarjouksen sisäilmanäytteiden otosta. Kustannusarvio olisi ollut 180 000–315 000 euroa riippuen näytteiden määrästä.

Arvatenkin päätösesitys ei tyydyttänyt valtuutettu Leinosta.

– Aika ylimalkaisesti aloitteeseen suhtaudutaan, kun vastaukseen otetaan vain yhdeltä yritykseltä tarjous, jossa hintahaarukka on 15 000–25 000 euroa/rakennus. Kannattaisi ihan oikeasti vähän laajemmin markkinoilta kysellä tietoja. Toivoisin, että viranhaltijat ottaisivat vihdoinkin kynän kauniiseen käteen ja veisivät näitä asioista eteenpäin, sanoi Leinonen.

Jaakko Leinonen haluaa, että Akaassa siirryttäisiin ratkaisukeskeisiin toimintamalleihin. Sisäilmaongelmia on Akaassa käsitelty koko valtuustokausi.

Valtuutettu Heli Piiraisen (vihr) mielestä vastaus Jaakko Leinosen valtuustoaloitteen ei vastaa aloitteen esittämiin kysymyksiin. Piirainenkin toivoi vaihtoehtoja. Hän esitti Jukka Saaren (vas) ja Jaakko Leinosen kannattamana, että aloite palautetaan takaisin valmisteluun. Äänestyksessä Heli Piiraisen esitys voitti äänin 24-18.

Koulujen sisäilmaa on tutkittu

Kohdassa muut asiat tekninen johtaja Antti Kemi antoi tilannekatsauksen kaupungin kiinteistöjen sisäilmatutkimusten ja niiden perusteella laadittavan korjaussuunnitelman etenemisestä. Näytteitä sisäilman laadusta on otettu muun muassa Rasin koululta.

– Täällä näytteen ottamisen keskeinen syy on, että haluttiin tarkastella, kuinka remonteissa on onnistuttu. Näytteitä otettaessa on oltava pakkastalvi, että ulkoilma ei sekoita näytteitä, ja toisaalta kovin pitkälle menevien johtopäätösten tekeminen yhden yksittäisen näytteen perusteella on vähän kyseenalaista. Tilanne kartoitetaan ja jos näyttää siltä, että tarvitaan lisää näytteitä, niin niitä otetaan, sanoo Antti Kemi.

Sisäilmanäyte on otettu myös Kirkonkylän koululta. Tuloksia teknisellä johtajalla ei vielä viime keskiviikkona ollut käytettävissä.

Keskustan koulu on ollut myös syynissä. Koulussa on ylimääräistä pölyä ja halutaan tietää, mitä pöly sisältää. Sivelynäytteitä on koulusta otettu seitsemän kappaletta.

– Nämä näytteet otettiin ennen joulukuun tehosiivousta. Ohjeistus, että kun tehosiivous tehdään, niin kahden viikon jälkeen otetaan kontrollinäytteet samoista paikoista, sanoo Kemi.

Keskustan koulussa mahdollisuus kontrollikokeille tuli viime viikon tiistaina.

– Valtuusto edellytti 50 000 euron määrärahaa myöntäessään, että tutkimukset ja korjaussuunnitelmat ovat valmiina 30.3. mennessä. Aikataulu todetaan haastavaksi ainakin konsulttipiireissä. Yksi firma on jo ilmoittanut, että ei pysty tekemään.

Tekninen johtaja Antti Kemi kertoo lukeneensa sisäilmatyötyhmän papereita mahdollisista epäilyistä huonosta sisäilmasta viimeisen parin vuoden ajalta. Maininnat hän löysi 2-10 rakennuksesta.

Tietoa tarvitaan lisää

Rehtoreille ja päiväkotien vastaaville on teknisestä keskuksesta lähdössä kysely, onko jossakin jotakin.

– Sähköisestä kirjasta olen tutkinut muun muassa tämän koulun ja Pappilan koulun asioita viimeisen parin vuoden ajalta ja sieltä löytyy sisäilmaan liittyviä asioita kourallinen. Kun esitetään väitteitä, että emme suhtaudu näihin täydellä vakavuudella, niin 20 minuutin viiveellä on vastattu ja selvitetty sisäilma-asiaa tässäkin rakennuksessa, kertoo tekninen johtaja Kemi.

Akaan kaupungilla on peruskorjauksiin ja parannuksiin noin 500 000 euron määräraha. Vastaava raha ei viime vuonna edes ylittynyt, koska sille oli laadittu käyttösuunnitelma.

– Tänä vuonna erityisesti tehdään asioita, jotka liittyvät sisäilma-ongelmiin. Suunnitelma rahan käytöstä tehdään vasta sitten kun kaikki tutkimustulokset on meillä.

Valmista esitystä valtuustolle Antti Kemi on tuomassa huhtikuun kokoukseen. Mahdollinen korjaaminen kouluilla tulee ajankohtaiseksi vasta kesälomien aikaan. Uusia näytteitäkin vielä otetaan.

– Keskustan koulusta otetaan helmikuun aikana vielä kymmenkunta sisäilmanäytettä. Yhden näytteen kustannus on noin 300 euroa, sanoo Kemi.

Missä tieto viipyy?

Valtuutettu Mika Setälä (kd) kysyi, että koulut ja vanhemmat ja sisäilmatyöryhmät eivät saa tekniseltä keskukselta tietoja sisäilmatutkimuksista ja niitä seuranneista toimenpiteistä, vaikka tietoa on luvattu.

Sisäilma-asioissa tiedottamisessa ulkopuolisen käyttöä kannattaa teknisen johtajan mielestä vakavasti harkita.

– Siihen on erikoisosaamista ja tätä jatkossa mietimme. Meillä on kaupungilla sisäilmaohjeet, ja niiden mukaan jos toimittaisiin, ei ongelmia tiedottamisessa tulisi. Me olemme saaneet lomakkeita niukalti. Tätä kautta tullut tieto ei kerro, että kaupungin rakennuksissa olisi laaja sisäilmaongelma, vastaa Kemi.

Tiedon kulku varsinkin sisäilma-asioissa on Antti Kemin mielestä hyvin haastavaa.

– Muistioita kokouksista tehdään. Tärkeimmät asiat on jatkossa tarkoitus saada heti asianosaisten tietoon. Vanhemmille menee tieto aina Wilman kautta. Ja kyllä sekin on sanottava, että kyllä me näissä asioissa resurssipulankin kanssa painiskellaan.

Myös valtuutettu Tuomo Smått (kok) kyseli tiedonkulun onnistumista niin kaupunginjohtaja Aki Viitasaarelta kuin tekninen johtaja Kemiltäkin. Småttin kysyi myös Kirkonkylän koulun rehtori Heli Hotti-Paanaselta, saako hän tietoa.

Valtuutettu Saija Roininen (sd) halusi tietää, kuka määräsi miten Keskustan koulusta näytteiden ottamisen. Antti Kemi vastasi: sisäilmatyöryhmä. Myös näytteiden ottamistapa ja ajankohta kiinnosti Roinista. Näytteitä on ottanut kiinteistöpäällikkö Juha Jalonen, joka on ne vienyt itse tutkittaviksi.

Valtuutettu Jaakko Leinonen ihmetteli muun muassa, miksi Keskustan koululle ollaan asentamassa ilmanpuhdistinta, kun syy huonoon ilmaan pitäisi poistaa. Myös sisäilmakyselyn kohdentamista rehtoreille ei Leinosen mielestä ole tarkoituksenmukaista. Hän halusi tietää myös, onko ilmastointi säädetty oikein ja onko siivouksen mitoitus säädetty nykytilanteen mukaiseksi.

– Vasta Keskustan koulun peruskorjauksen loppumetreillä nousi esiin ajatus, että siitä tehdään kengätön koulu. Ilmanvaihtoa suunniteltaessa ei ole huomioitu, että koulun ala-aulassa saattaa sateisenakin päivänä olla 400 paria kenkiä, miettii Kemi.

Vähätelläänkö vai väistelläänkö?

Kun syksyllä 2016 pyydettiin tutkimuksia juuri käyttöön otetun koulun väitetyistä sisäilmaongelmista, vähättely ja väistely alkoi. Valtuutettu Susanna Saxberg (kok) purki tuntojaan vähänttelystä. Kaikkea on sanottu.

– Keskustan koulu on Akaan ainoa kengätön koulu ja oireilu johtuu sukkien nöyhtästä sekä oppilaiden sukkien haisemisesta. Ilmastointi on säädetty väärin, ilmastointiputket ovat väärän muotoisia ja anturit ovat väärissä paikoissa. Oppilaiden kotona on pölyä ja hometta sekä kausiflunssaa. Kyseessä on opettajien salaliitto. Oppilailla on koiria, joiden hilse aiheuttaa koulun sisäilmaongelmat. Opettajat eivät osaa avata ikkunoita. Remontin jäljiltä koululla pyörii hiekkapuhalluspölyä, jota ei ole saatu pois, vuodatti Saxberg.

Valtuusto määräsi joulukuussa Keskustan koulun sisäilman teknisen toimen ykkösasiaksi.

– Tammikuun alkupuolella kuulin sisäilmatyöryhmästä, että sivelynäytteet oli otettu ja analyysi oli saapunut. Pyysin analyysin ja sain sen. Saatesanoissaan Antti Kemi kertoi, ettei ole syytä huoleen, koska aktinomykeetit ovat nollilla ja ala-aulan pitoisuudet johtuu oppilaiden kengistä. Koska olen huono tulkitsemaan analyyseja, pyysin apua professori Tuula Putukselta.

Putus kertoi Saxbergille muun muassa, että aulan mikrobit ovat puutavaran mikrobeja ja ne eivät voi tulla oppilaiden kengistä, elleivät he kaikki ole sahalla töissä. Tuula Putus kertoi myös, että koululla on pitoisuuksia, jotka pitää ottaa huomioon, sekä hiukan sädesientä.

– Joko tekninen johtaja ei ymmärrä analyyseista senkään vertaa tai sitten harhaanjohtaminen on tarkoituksellista. Joku tarkoitus kai silläkin on, että väittää lähettäneensä analyysin Putukselle ja pyytäneensä lausuntoa, vaikka Putukseen ei silloin ollut kaupungilta ollut kukaan muu yhteydessä kuin minä, joka en ole kaupungilla töissä, sanoo Saxberg.

Sisäilmaongelma jatkuu pitkään

Susanna Saxberg esitteli valtuustolle myös viimeisimpien sisäilmatutkimusten tulokset. Niissä kerrotaan hänen mielestään aika selvin sanoin, että löydökset viittaavat vaurioihin.

– Sisäilmaongelma rakennuksessa jatkuu ja tilanne edellyttää jatkotutkimuksia ja korjaustoimia. Ja että oirekyselyn tulosten mukaan myös ne oppilaat oireilevat, jotka eivät ole käyneet koulua ennen korjauksia. Tämä viittaa siihen, ettei oireilu liity pelkästään aikaisemmin altistuneisiin ja oireileviin vaan rakennuksen mikrobiongelmia ei ole onnistuttu poistamaan.

Useammassa kohdassa löydökset viittaavat kosteusvaurioon. Ala-aulan palopostin pellissä on erittäin runsas homekasvu Aureobasidium-hometta. Lisäksi on erittäin runsaasti hiivoja. Molemmat ovat epätavallisia kunnossa olevissa tiloissa.

– Suomeksi sanottuna, Keskustan koululla kasvaa ja elää hometta, hiivaa ja mikrobeja, myös sädesientä, jotka saavat osan ihmisistä todella sairaaksi. Oireilu voi olla hengitystieoireita, tulehduksia, päänsärkyä, nivelsärkyä, väsymystä, ärtyneisyyttä, muisti- ja keskittymisvaikeuksia. Mitä pidempään näille altistuu, sen suurempi mahdollisuus on saada pysyviä, elinikäisiä haittoja ja sairauksia, jyrisi Susanna Saxberg.

Ero ja valtuustoaloitteita

Valtuusto myönsi eron sivistysjohtaja Jukka Oksalle. Hänen tehtäviään hoitaa seuraajan valintaan asti Akaan lukion rehtori Tuovi Ronkainen.

Saija Roininen ja Inka Loppi (sd) tekivät valtuustoaloitteen yhdessä 16 muun valtuutetun kanssa koskien sisäilmaoirekyselyn tekemistä Akaan kaupungin kouluihin ja päiväkoteihin. Jaakko Leinonen teki valtuustoaloitteen koskien Akaan harrastustakuuta. Heikki Knuutila (sd) teki valtuustoaloitteen yhdessä 15 muun valtuutetun kanssa koskien pneumokokki rokotuksen antamisesta influenssarokotuksen yhteydessä kaikille kotihoidon asiakkaille sekä heidän omaishoitajilleen.

Lähes kaksituntisen kokouksen jälkeen valtuusto vetäytyi suljettuun seminaariin vielä pohtimaan muun muassa Akaan kaupungin strategiaa.