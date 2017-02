Akaa ei hyväksy Forssan ehdotusta jätehuollon palvelutason määrittelyksi

Diplomi-insinööri Jari Jokinen on ollut Akaan elinkeinopäällikkönä vajaan kuukauden. Hänellä on jo vahva näkemys siitä, mitä kotikaupungissa pitää nyt tehdä.

– Täällä tarvitaan ihan perusteellinen asennemuutos. Historiaa yhtään vähättelemättä täytyy muistaa, että menneelle ei voi enää yhtään mitään. Tänne on saatava asenne, että katsotaan eteenpäin. Puhutaan sitten yrityksistä, kaupunkilaisista tai kaupunkikonsernista, olemme samassa veneessä. Ehkä on naiviakin puhua yhteisöllisyydestä, mutta sitä nyt tarvitsemme.

Akaassa on siis monen aika katsoa peiliin ja aikuistua.

– Ei täällä kerta kaikkiaan voi olla pieniä piirejä, jotka työskentelevät toisiaan vastaan. Siinäkään ei ole mitään mieltä, että Kylmäkoski, Toijala ja Viiala edelleen kyräilevät keskenään. Akaan pitää nousta kansalliselle tasolle etujaan vahtimaan. Kyräillen menetetään aina jotakin suurempaa.

Jari Jokinen puhuu patriotismista kun hän kertoo, miksi haki Akaan elinkeinopäälliköksi. Hän on viran kolmas hoitaja.

– Minusta tämäkin tehtävä on pistettävä nyt kuntoon. En tiedä onnistunko tässä, mutta parhaani teen. Täällä on lähes kaikki asiat kohdallaan. Olemme Suomen ainoalla kasvukäytävällä. Se on fakta, että 2/3-osa Suomea on tulevaisuudessa hankaluuksissa, mutta me olemme luontaisesti sellaisella paikalla, joka kasvaa ja hyvinvoinnin on jopa mahdollisuus lisääntyä, sanoo Jokinen.

Akaan yritykset eivät Jari Jokisen mielestä tarvitse menestyäkseen Akaa-kylttejä teiden risteyksiin. Jokisen edeltä Kristiina Salo puhui useaan otteeseen, että Akaa ”ei ole kartalla”

– Kyltit ovat tärkeä asia ja ne eivät ole tärkeä asia. Ei meidän menestyminen riipu kylteistä, mutta onhan se toisaalta aika ihmeellinen asia, jos meillä ei ole yhteistä halua laittaa tällaista asiaa kuntoon.

Juuret Toijalassa

Elinkeinopäällikkö Jari Jokinen on monelle tuttu mies. Hän on syntynyt ja kasvanut täällä ja hän on ylioppilas Toijalan lukiosta. Opiskelut veivät miehen Tampereen teknilliseen yliopistoon ja työt pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Diplomi-insinööriksi hän valmistui 2009.

– Menin 2008 pääkaupunkiseudulle yritysmaailmaan diplomityötä tekemään ja ajattelin siellä tekeväni koko urani. Kun 2012 päätimme muuttaa Toijalaan takaisin asumaan, puolivahingossa eksyin Tampereen kaupungille ensin energia-asiantuntijaksi.

Tampere oli 2012 voimakkaassa kehitysvaiheessa ja vei Jari Jokisenkin monenlaisiin tehtäviin. Kaupunkikehitysryhmässä hän valmisteli kohta muun muassa kansallista innovatiiviset kaupungit –ohjelmaa ajatuksella, että kaupungit ovat Suomessakin elinkeinopolitiikan lähde.

– Kun Tampere sai vetovastuulleen älykäs kaupunki – uudistuva teollisuus-kokonaisuuden kuuden muun suurimman kaupungin kanssa, olin tässä mukana. Samaan aikaan nämä kaupungit valmistelivat seitsemän vuoden ja sadan miljoonan euron kehitysohjelmaa, jossa olivat mukana Euroopan aluekehitysrahasto ja valtiokin. Tässäkin oli mukana, kertoo Jokinen.

Suurten visioiden näkijä

Suuria hankkeita ei valmisteltu pelkästään toimistohuoneissa, vaan hakeuduttiin tekemisiin yrityksien kanssa. Jari Jokinen jopa siirtyi seudullisen kehitysyhtiön Tredean palvelukseen, mutta älykäs kaupunkikehitys oli hänen vastuullaan.

– Tässä työssä rakensin julkisen puolen ja yksityisen puolen verkostoja. Tampereella se oli kaupunki alustana –ajatus. Kuinka avataan kaupunkiympäristö asukkaille ja yrityksille toiminnalliseksi kentäksi? Toisaalta kun kaupungin budjetti oli 1,75 miljardia ja siitä 800 000 miljoonaa käytettiin hankintoihin, oli hankinnat ajateltava uudestaan, jotta tälläkin lisättäisiin kaupungin elinvoimaisuutta.

Jari Jokinen on nyt Akaan elinkeinopäällikkö, mutta hänen vetämänsä hankkeet jatkavat elämäänsä osana Tampereen strategiaa. Jokinen pääsi seuraamaan myös aitiopaikalta, kuin Tampereen tunnelihanketta ja ratikkaa vietiin voimalla eteenpäin. Näitä kokemuksia elinkeinopäällikkö hyödytää varmasti työssään Akaassa.

Optimistinen keskustelija

Kun vaimo meni mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan Toijalassa, alkoivat monet kaupungilla tervehtiä. Jaria ei tervehtinyt kukaan.

– Kun tulin tähän työhön ja tieto alkoi levitä, minuakin nyt morjestetaan. Tämä on Akaassa kiva piirre. Minulle tärkeintä on nyt luoda tänne verkostot. Olen keskustelija ja kaiketi ikuinen optimisti. Olen jo ehtinyt tavata muutamia yrittäjiäkin. Yrityksissä on positiivinen vire päällä.

Jos facebook-keskustelua seuraa, jää helposti käsitykseen, että Akaassa on kaikki pielessä.

– Tähän en ole törmännyt, pikemminkin tilanne on päinvastoin ja tästä ole positiivisesti yllättynyt.

Muutto takaisin Akaaseen oli perheelle loppuen lopuksi itsestäänselvyys.

– Kun lapset menevät ulos leikkimään, ei kovin paljo tarvitse miettiä, mitä siellä tapahtuu. Täällä on turvallista. Täällä on myös heille aika paljon tekemistä ihan luonnostaan, sanoo Jari Jokinen.