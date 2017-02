Solmi kengännauhasi!

Pienen ihmisen ensimmäisiä hienoja ja tärkeitä asioita on oppia solmimaan kengännauhansa. Sama toistuu lukemattomia kertoja elämämme aikana. Aina on joku syy nousta ylös, solmia kengät jalkaansa ja lähteä päivän puuhasteluihin. Se syy tai asia vie meitä eteenpäin. Mukava työ ja tehtävä inspiroi ja vie meitä uusia tavoitteita kohti.

Suomen kirkon valtakunnallinen ja seurakuntien yhteinen, luotettava ja perinteinen diakoniakeräys lähestyy taas meitä. Se on aina yhteinen voimanponnistus. Yhteisvastuukeräys (YV) saattaa tulla meitä vastaan monella tavalla mainosjulisteessa tai yllättää meidät kulman takaa YV -keräyslippaan muodossa. Sillä lippaalla voi olla tutut jalat ja alttiuden kengätkin jalassa. Kerääjä saattaa olla vanha tuttu tai kun tarkemmin katsot, voit se olla sinäkin! Lippaan saat mukaasi oman seurakuntasi yhteisvastuupäälliköltä. Lahjoittaa voi myös muulla tavoin Yhteisvastuu-tapahtumissa, tai YV-tilille tämän kevättalven aikana.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö avaa vuoden 2017 Yhteisvastuukeräyksen kynttilänpäivänä, sunnuntaina 5.2. Avauspuhe tulee TV1:ssä sekä Radio Suomessa. Yle näyttää myös lyhyitä dogumentteja keräyksestä 5.2. alkaen omilla kanavillaan.

Yhteisvastuukeräys on perinteinen tuttu juttu. Se on aina diakonian vastaus ajankohtaisiin kysymyksiin. Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys on taas kaikessa vaikeassa ja mahdottomassa mukana. Se on niin vaikea aihe, etten siitä mitään ymmärrä. Kaupankäynnistä on puhe. Kirjoitan sen nyt kuitenkin tähän, niin kuin siitä YV-starttikoulutuspäivässä selvästi ääneen sanottiin. Aiheena nimittäin on Ihmiskauppa Suomessa. ”Ikävä kyllä, ihmiskauppa on irvokasta, siinä ei ole mitään kaunista, se on piilossa, mutta läsnä kaikkialla, myös Suomessa, koko ajan.”

Mitä se on: Ihminen ja kauppa? Vielä vaikeampaa on ymmärtää, mitä se tarkoittaa yhteen kirjoitettuna Ihmiskauppa? Mietin sitä aihetta hiljaa pienessä mielessäni jo siellä koulutuspäivässä. Onko se sitä, että käytämme toisia hyväksemme ja alistamme heikoimpiamme monin eri tavoin? Tapoja kyllä löytyy, niistä ei ole pulaa. Suomessakin on Pro-tukipistekin sitä varten olemassa. Apua on siis tarjolla ja saatavilla. Yhteisvastuu on torjumassa tätä kaupankäyntiä.

Ulkomaisena kohteena on Jordania, jonka asukasluku on 7,6 miljoonaa. Jordania on ottanut vastaan viime vuosina hirveät määrät pakolaisia. Heitä on tullut Jordaniaan kolmanneksi eniten koko maailmassa. Valtaosa pakolaisista on kotoisin sodan repimästä Syyriasta. Köyhä valtio ja 90 prosenttia kansasta elää köyhyysrajan alapuolella. Koulutuksen ja toimeentulon esteet, todistusten puute, opetuksen laatu, köyhyys ja työnteon esteet ovat rajoitteena. Tavoitteena on saada kohtuullinen elämä koulutuksen, ammatin ja työllistymisen myötä sekä antaa psykososiaalista tukea nuorille turvallisten aikuisten ohjauksessa. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Kuka sanoikaan: ”Solmi kengännauhat!” Hän oli presidentti Barack Obama lähtöpuheessaan presidentin virasta ja puhe jatkui: ”Jos jokin asia kaipaa korjaamista, solmi kengännauhat ja ryhdy järjestämään asiaa.”

Terhi Hakala-Vappula

diakonissa