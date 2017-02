Päiväkotityömaan villat eivät kastu

Akaan Seudun (1.2.2017) mielipideosastolla esitettiin huoli siitä, onko Akaaseen nousemassa tulevaisuuden homepäiväkoti. Lehto Group rakentaa kohdetta, ja meidän on välttämätöntä puuttua tekstissä esitettyihin virheellisiin tietoihin.

Tekstissä esiintyi väite, että rakennuksen yläpohjan ja seinien villoja ei olisi suojattu asianmukaisesti. Tosiasiassa ulkoseinäelementit on suojattu jo elementtitehtaalla asentamalla höyrysulkumuovit sekä seinien sisäpintaan että päälle. Tämän lisäksi työmaalla on asennettu vielä toinen muovi seinien päälle kattotuoliasennuksen jälkeen. Nämä muovit eivät näy kadulle. Yläpohjan villojen asennus suoritetaan vasta kun katto on levytetty, joten nämäkään villat eivät pääse kastumaan missään vaiheessa.

Toinen huoli liittyi kattojen tuentaan. Kattojen ristikoiden tuennat tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti ja tarkastetaan työn valmistuttua. Rakennekatselmus suoritetaan normaalina osana rakennusprojektia.

Myös työturvallisuutemme oli esillä kirjoituksessa. Olemme joutuneet työmaalla kiipeämään kattotuolien alapaarteen päälle ja käyttämään siellä puita niin sanotusti siltoina. Näissä tilanteissa kaiteilla varustetut telineet ovat olleet käytössämme alapuolellamme. Telineitä ei ole voinut nähdä tielle, mikä on saattanut aiheuttaa väärinkäsityksen turvattomasta työstä.

Edellä mainitut faktat olemme käyneet läpi myös rakennusviranomaisen kanssa, joka on todennut asioiden etenevän suunnitelmien mukaan. Myös aluehallintovirasto on tehnyt asianmukaiset tarkastukset työturvallisuuteen liittyen.

Toivomme, että nämä tiedot huojentavat huolta päiväkodin rakentamisesta. Lehto on rakentanut Suomessa jo lukuisia vastaavia kohteita, ja talousohjatun rakentamisen mallimme varmistaa sekä kustannustehokkuutta että laatua. Haluamme rakentaa Akaan lapsille hyvän päiväkodin.

Matti Rajaniemi

Vastaava työnjohtaja

Lehto Group, Rakennusliike Lehto Oy