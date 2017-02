Lapset voivat lukea koiralle Kylmäkosken lehtipisteellä

Kylmäkosken 4H-yhdistys järjestää lukukoiratoimintaa Kylmäkosken lehtienlukupisteellä, joka sijaitsee osoitteessa Haavistontie 7 asunto 10.

Lukukoiratoiminta on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja sitä järjestetään lehtipisteellä torstaina 9.2. ja torstaina 23.2. kello 14–18. Yksi lukuaika kestää kerrallaan 15 minuuttia. Lukuaikoja voi varata osoitteesta kylmakoski@4h.fi.

Lukukoirina toimivat Marjo Tapion tanskandogit Enska ja Lila.

– Luonnollisesti kuka tahansa lapsi voi tulla lukemaan koiralle, mutta lukukoiratoiminnan alkuperäinen idea on lukemisen harjaannuttaminen. Jos lukemisessa on vaikeutta, lukeminen jännittää tai on lukihäiriö, voi koiralle lukea kaikessa rauhassa. Koira ei arvostele. Silloin lapsen jännitys vähenee ja lukeminen paranee, kertoo koiranohjaaja Marjo Tapio Kylmäkosken 4H-yhdistyksestä.