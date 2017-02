Kaisan ja Matin hirsitalo valmistuu Taipaleelle

Akaassa tehdyt kaupat käytetyistä omakotitaloista syntyvät koko ajan nopeammin. Myyntiajat ovat lyhentyneet vuoden 2013 lopun 155 päivästä tämän vuoden alun alle 90 päivään. Kiinteistömaailman yrittäjänä Valkeakoskella ja Akaassa toimiva Karri Kekkonen pitää suuntausta poikkeuksellisena.

– Koko maassa myyntiajat ovat selvästi kasvaneet. Keskimääräinen käytetyn omakotitalon myyntiaika on yli 150 päivää. Alueelliset erot ovat todella suuria, mutta Akaan osalta on mielenkiintoista, että myyntiaika on tullut selvästi alaspäin.

Kekkonen arvelee, että kovin paljon nopeammin kauppa ei voi käydä.

– En usko, että myyntiaika tulee hirveästi putoamaan, koska kolme kuukautta on normaali aika.

Maaliskuussa myytiin yhdeksän taloa

Akaassa myytiin tämän vuoden tammi–maaliskuussa 15 käytettyä omakotitaloa. Määrä on hieman suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan sekä viime vuoden lopussa. Luvussa ei ole mukana yksityisesti, ilman välittäjää tehtyjä kauppoja.

Maaliskuussa 2015 Akaassa myytiin yhdeksän taloa, mikä on toukokuun 2014 ohella paras tulos sitten lokakuun 2012.

Akaassa tammi–maaliskuussa myydyn omakotitalon keskihinta oli reilut 173 000 euroa, kun koko maan keskihinta oli noin 197 000. Vuoden 2014 alussa Akaassakin päästiin yli 190 000 euron keskihintaan.

– Akaassa yksittäiset kaupat vaikuttavat paljon keskihintaan, koska myytyjen talojen määrä ei ole suuri, Kiinteistömaailman Karri Kekkonen muistuttaa.

Niin koko maassa kuin Akaassakin omakotitalojen keskihinta on viime vuodet ollut korkein vuoden toisella neljänneksellä eli huhti–kesäkuussa.

– Syksyllä myydään matalammalla hinnalla, koska jotkut ajattelevat, että täytyy päästä talveksi pois. Silloin tingitään vähän hinnasta, jos ei ole saanut taloa myytyä kevään parhaaseen markkinaan, Kekkonen kertoo.

Akaan kerrostaloissa kilpailukykyinen hinta

Vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana välittäjien kautta on Akaassa myyty 17 kerrostaloasuntoa, joista suurin osa on kaksioita. Uuden omistajan on löytänyt myös yksi vähintään neljän huoneen ja keittiön asunto. Niiden kauppa on Akaassa vähäistä, sillä edellinen myytiin yli vuosi sitten. Koko maassa näitä isoja asuntoja myytiin alkuvuonna toiseksi eniten yksiöiden jälkeen.

Kerrostaloasuntojen keskimääräinen myyntiaika on Akaassa sama noin 80 päivää kuin koko maassa. Keskimääräinen neliöhinta Akaassa on tällä hetkellä noin 1 100 euroa. Ero koko maan keskihintaan on suuri, sillä se huitelee 2650 euron kieppeillä.

Akaan neliöhinnoiltaan kalleimpia kerrostaloasuntoja ovat alkuvuodesta olleet kolmiot ja edullisimpia vähintään neljän huoneen ja keittiön asunnot.

Remonttia vaativien asuntojen hinta laskee herkemmin

Kiinteistömaailman vuosittain tekemä barometri kertoo, että koko Suomessa asuntojen hintakehitys riippuu tällä hetkellä asunnon kunnosta. Mitä enemmän asunto vaatii remonttia, sitä todennäköisemmin hinta laskee. Toissa viikolla julkaistu barometri perustuu 440 kiinteistövälittäjän vastauksiin.

Asunnon ostajalle kunto on mustavalkoinen. Kämppä on joko muuttovalmis tai remontoitava. Suuri osa ostajista nostaa kädet ylös kaikenlaisten remonttien edessä.

– Tietous siitä, mitä remontti maksaa, on aika lailla haussa. Yleinen käsitys on, että keittiöremontti maksaa 20 000–30 000 euroa, sanoo Valkeakosken Kiinteistömaailman yrittäjä Karri Kekkonen.

Pienissä asunnoissa myös remonttiin ollaan valmiimpia, joten niissä pintaremontoitavista kohteista on Kekkosen mukaan pulaa.

Kiinteistömaailma-brändin omistava Danske Bank on teettänyt myös oman tutkimuksensa TNS-Gallupilla. Sen mukaan ihmiset kaipaavat ostotilanteessa enemmän tietoa asunnosta, remonttitarpeesta ja taloyhtiöistä. Tietoa saa sekä välittäjiltä että isännöitsijältä ja niin suullisesti kuin kirjallisesti.

– Tietoa varmasti on, mutta sitä täytyy osata hyödyntää. Pitää katsoa oikeita asioita kuten tilinpäätöksiä, toteaa Danske Bankin Valkeakosken-konttorin johtaja Juha-Pekka Rauhamäki.

Rauhamäki operoi myös Akaassa, jossa Danskella ei ole enää omaa konttoria. Hän kertoo, että Danske alkaa tänä vuonna helpottaa asunnonostajien tilannetta yhdessä Kiinteistömaailman ja Fennian kanssa. Kolmikantayhteistyönä tuotettuun arviointimalliin kuuluvat taloyhtiön talouden tilan arviointi, kodin pintaremontin rahoitustarpeen arviointi sekä lista suositeltavista remontoijista.

Palvelu aloitetaan Helsingin Munkkivuoressa ja Haagassa, ja myöhemmin se laajenee muualle Suomeen.

– Näyttää siltä, että elämän suurin hankinta joudutaan usein tekemään vajavaisin tiedoin. Kun tähän lisätään vielä Suomen haastava taloustilanne ja korkea työttömyys, ei todellakaan ole ihme, ettei asunnon ostopäätöksiä uskalleta tehdä, Rauhamäki sanoo.

Korjattavaa kertyy helposti

Kerrostaloissa ja rivitaloissa remontteja kasaantuu esimerkiksi silloin, jos sekä taloyhtiö että asukkaat ovat iäkkäitä. Myöskään sijoitusasuntojen omistajat eivät välttämättä ole halukkaita isoihin investointeihin. Silloin korostuu isännöinnin taso.

– Suurin ero on siinä, onko taloyhtiössä ammatti-isännöitsijä vai onko joku taloyhtiön osakas isännöitsijänä, jotta säästetään kuluissa. Akaassakin on sellaisia taloyhtiöitä, joissa asiat kertaantuvat, ja katto-, ikkuna- ja putkiremontit tulevat päällekkäin, Kiinteistömaailman Karri Kekkonen kertoo.

Valkeakoskelta Kekkosella on esimerkki, jossa putkiremontin hinta ylitti myydyn asunnon hinnan.

– 27 000 euron asunnossa putkiremontin hinta oli 31 500, kun tehdään sähköt, vedet, viemärit ja kylpyhuoneet kerralla.

Kekkosen mukaan välittäjillä ei ole aina tarpeeksi tietoa asunnosta tai yhtiöstä mutta syy on tällöin myyjässä.

– Jos ajatellaan koko Suomea, jossain on jopa vähätelty ongelmia kaupan toivossa. Myyjä on sanonut, että täytyykö ne kaikki kertoa, mutta jos me emme kerro, me olemme vastuussa. Me emme voi olettaa, että asukas tietää kaikkea taloyhtiöstä. Meidän täytyy tietää.

Jos myydystä talosta tai asunnosta löytyy kaupanteon jälkeen ongelmia, kauppa hyvin harvoin peruuntuu. Karri Kekkosen mukaan yleensä tingitään hinnasta, ja ostaja tekee esimerkiksi salaojat ja sokkelin vesieristykset omalla kustannuksella.

– Suurin syy ongelmiin on ulkoapäin tuleva kosteus. Uudessakin talossa se voi olla riski, jos talo on kuopassa. Toinen vaihtoehto on se, että on tehty rakennusvirhe, Kekkonen kertoo.