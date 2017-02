Ikäneuvo-hanke käynnistyy Pirkanmaalla

Pirkanmaalla on alkanut Ikäneuvo-hanke, jonka tavoitteena on luoda koko maakunnalle yhteinen ikääntyneiden neuvonnan ja asiakasohjauksen toimintamalli. Akaa on mukana hankkeessa.

Hanke käynnistyy 12 kick-off-tilaisuudella, joita järjestetään hankekunnissa helmi-maaliskuussa. Akaan ja Urjalan tilaisuus on keskiviikkona 8.2. kello 13−15 kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuuksiin ovat tervetulleita kuntien päättäjät, henkilöstö, kolmas sektori, yritykset ja muut sidosryhmät.

Ikäneuvon tarkoituksena on, että ikääntynyt tai hänen omaisensa saisi tarvitseman avun yhdestä paikasta ottamalla yhteyttä joko soittamalla, verkon kautta tai käymällä paikanpäällä. Yhteistä asiakasohjausta ja neuvontaa täydentäisivät asiakkaan lähellä kunnissa tai kaupunginosissa olevat paikalliset palvelut.

Hankkeessa selvitetään myös keinoja, joiden avulla ikäihmisen on mahdollista asua turvallisesti kotona. Sitä varten kerätään kunnista jo käytössä olevia hyviä toimintatapoja, kehitetään niitä ja kokeillaan käytännössä eri kunnissa.

Ikäneuvo-hanke kestää lokakuuhun 2018 saakka. Siihen osallistuvat Akaa (sis. Urjala), Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kangasala (sis. Pälkäneen), Lempäälä, Nokia, Pirkkala (sis. Vesilahti), Sastamala (sis. Punkalaidun), Valkeakoski, Virrat (sis. Ruovesi), Ylöjärvi ja Tampere (sis. Orivesi). Hankekumppaneina toimivat Luona Hoiva Oy, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy ja Tampereen Kaupunkilähetys ry.

Kehittäjäkumppaneina hankkeessa ovat mukana Pirkanmaan Muistiyhdistys ry, Posti, VideoVisit Oy, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan pelastuslaitos, Pikassos, Insta Care Oy ja Kehitysvammaisten palvelusäätiö sr. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Ikäneuvo-hankkeelle 2,34 miljoonaa euroa.