Ari Ilottula muuttaa toimistot asunnoiksi Toijalan sydämessä

Akaalainen rakennusyrittäjä Ari Ilottula oli Asuntomessuilla seitsemättä kertaa osallistuessaan viime perjantaina Akaan Seudun järjestämälle messuretkelle Vantaan Kivistöön. Hän on huomannut, että samat plussat ja miinukset korostuvat vuodesta toiseen.

– Mitään suosikkikohdetta en löytänyt. Mikään ei erottunut massasta, vaan kohteet olivat samanlaisia kuin joka vuosi, Ilottula aloittaa.

Hänen mielestään messutalot maksavat liikaa. Messuluettelon mukaan edullisin talo on 113 neliön tiilitalo, jonka kustannusarvio on 336 000 euroa. Toiseksi edullisimman talon hinta on 397 000, mutta suurin osa taloista maksaa yli puoli miljoonaa. Lakka-kivitalon kustannusarvio on 910 000 euroa.

– Kustannukset ovat liian korkeita, ja tontit ovat pieniä. Jostain syystä hinnat vaan ovat liian rajuja, Ilottula toteaa.

Isolla rahalla ja pienillä tonteilla on kuitenkin tehty tänä vuonna hyvää jälkeä.

– Virheitä oli vähemmän kuin normaalisti. Haeskelin juuri niitä, mutta rakentaminen oli laadukasta.

Plussaa tulee myös suomalaisten sielunhoitoloille.

– Saunat ovat aina hyviä. Nytkin kiukaissa oli uusia valmistajia, jotka tulevat isolla volyymillä tänne päin. Myös kosteiden tilojen ratkaisut ovat se, mitä minä haen. Yleensä niihin panostetaan, ja alan viimeiset trendit löytyvät sieltä, Ilottula kehuu.

Rekka rikkoi Vuoreksen kennokaton

Ari Ilottula tapaa Asuntomessuilla myös vanhoja tuttuja tavarantoimittajia sekä solmii kontakteja uusiin materiaalivalmistajiin. Vaikka Akaan Asuntomessut ovat jäätyneet selvitys- ja suunnitteluvaiheelle, on Ilottula ollut myös rakentamassa kaksilla messuilla. Hän teki Akaan kaupungin messuosaston sekä Valkeakosken että Vuoreksen messuille vuosina 2009 ja 2012.

– Loppurutistus on tuttua, ja se, mitä tehdään vielä kahden ensimmäisen messuviikon aikana kuuden jälkeen illalla, kun yleisö on lähtenyt.

Molemmissa paikoissa tehtiin viikko töitä iltaisin messujen alkamisen jälkeen, ja Valkeakoskelle nousi osasto, jota hienompaa Ilottula ei ole kuunaan nähnyt.

Vuoreksessa rahaa rakentamiseen oli vähemmän, mutta katon hunajakennorakenteet, viherseinä ja entisöidyt huonekalut painuivat ihmisten mieliin. Osaston syntytarina on kuitenkin karumpi kuin julkisuudessa tiedetään.

– Rekka törmäsi viikkoa ennen messuja naapuriosastoon, joka kaatui meidän osaston päälle. Katto meni kokonaan rikki, ja se piti rakentaa uudestaan, Ari Ilottula paljastaa.