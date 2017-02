Akaan Keilahalli sisustetaan vanhan miljöön hengessä

Parhaillaan remontoitavan Akaan Keilahallin sisustus- ja valaistussuunnitelman on tehnyt akaalainen sisustussuunnittelija Elina Kannisto. Kanniston mukaan keilahallin kaikki pinnat ovat menneet aivan uusiksi.

– Katto on maalattu. Seinät on maalattu, laatoitettu, paneloitu sekä tapetoitu ja lattia on massalattia. Tosin neuvottelutilaan ja keilatilaan tulee laminaatti, Kannisto kertoo.

Paikan värimaailma sai alkunsa rakennuksen ulkovuorauksen tiiliseinästä, jonka väri toistuu keilahallin sisällä tehostevärinä. Tiilenoranssin rinnalle Kannisto valitsi useimmille keilahallin seinistä harmaita ja tummanharmaita sävyjä. Harmaiden materiaalien vastapainoksi baarijakkarat ovat väriltään heleän oranssit.

Ylös ja alas valaisevat spottivalot tuovat laatoitettujen seinien rosoisuuden ja hillityn kimalluksen esiin. Osa seinistä on tapetoitu vanhaa tehdasmiljöötä kunnioittavalla tiilitapetilla, joka teetettiin valokuvasta. Keilahallin oleskeluhuone puolestaan sai pintaansa vanhan lautaseinän mieleen tuovan tapetin. Oleskeluhuonetta valaisee led-valoilla toteutettu valokatto. Myös keilahallin muut tilat on valaistu ledeillä.

Kierrätyspuuta ja kaapelikelapöytiä

Saunan hauska yksityiskohta on se, että sieltä voi löylyssä istuessaan katsella suoraan keilaradalle. Saunan yhteydessä olevan peseytymistilan kattoa kiertää valonauha ja tilan seinät on laatoitettu 50 x 50 -kokoisilla harmaansävyisillä laatoilla.

– Pesutilan seinälaatta on lattialaattaa. Halusin hyvin rouheaa pintaa, Kannisto toteaa.

Kanniston mukaan Akaan Keilahallin sisustussuunnitelman lähtökohta oli vanhan tehdasrakennuksen hengen säilyttäminen. Tästä syystä pintamateriaalivalinnat ovat rouheita ja paikkaan tulee esimerkiksi kierrätyspuusta tehtyjä valaisimia sekä vanhoista kaapelikeloista tehtyjä pöytiä. Baaritiski puolestaan on saanut pintaansa ruostutettua peltiä.

– Seinille tulee kiinteistössa aikaisemmin sijainneen Helpiön tapettitehtaan ajoilta olevista vanhoista valokuvista tehtyjä isoja tauluja, jotka kertovat rakennuksen historiasta. Keilaratojen päätyseinään tulee 14 metriä pitkä ja 2,5 metriä korkea valokuvakollaasi tehtaan toiminnasta, Kannisto kuvailee.

Kannisto kertoo, että Akaan Keilahallin sisustamisessa on ollut omat haasteensa. Koska tila on vuokratila, aivan kaikkia ideoita ei ole ollut mahdollista toteuttaa.

– Lisäksi täällä on kantavia palkkeja paikoissa, joissa niitä ei sisustamisen puolesta olisi hyvä olla. Näissä tilanteissa noudatan televisiosta tutun sisustussuunnittelija Marko Paanasen neuvoa, eli mitä ei voi peittää, sitä täytyy korostaa, Kannisto tuumii.

Värien paluu on nouseva trendi

Vaikka niin julkisten kuin yksitystenkin tilojen sisustussuunnitelmissa rakennus, sen ympäristö ja jopa pihan tyyli otetaan huomioon, on ensimmäinen lähtökohta kuitenkin asiakas, jonka tiedostamattomatkin toiveet täytyy saada selville.

– Monilla on selvä näkemys siitä mitä he haluavat, mutta ei suinkaan kaikilla. Nykyään käy usein niin, että asiakas ulkoistaa koko projektin minulle, Kannisto sanoo.

Kannisto tekee myös konsultaatiokohteita, joissa asiakas haluaa päivittää esimerkiksi vain yhden huoneen.

– Silloin katsotaan vaikkapa tapetit, muut pintamateriaalit ja tekstiilit, Kannisto kertoo.

Kannisto kertoo, että tärkeä osa sisustussuunnittelijan työtä on valaistussuunnitelmien tekeminen. Erilaisilla valaistusratkaisuilla koteihin voidaan luoda erilaisia tunnelmia ja korostaa sisustuksen ja arkkitehtuurin yksityiskohtia.

Kanniston mukaan suomalaiset sisustajat suosivat selkeitä ja pelkistettyjä linjoja. Nousevaksi sisustustrediksi Kannisto ennustaa värien palaamista.

– Olin viime viikolla Helsingissä tutustumassa Keskon uuteen showroomiin. Siellä näkyi kaakeleissa paljon sinistä, vihreää, turkoosia ja vanhaa roosaa. Tässä onkin jo aika pitkään menty valkoisen ja harmaan linjoilla, Kannisto tuumii.