Vain elämää – uusi kausi

Klikinsäästäjä ei toimi sanomalehdessä. Eli aloitit lukemaan tätä. Samalla vaivalla voit lukea loppuun asti ja miettiä onko tässä sinun tulevaisuutesi. Tällä voi olla enemmän merkitystä elämällesi kuin artistien keskinäisellä tunteilulla. Seuraavaksi siis syihin, miksi sinunkin kannattaa tulla Akaaseen ensin käymään ja sitten asumaan.

Sijainti ja työssäkäynti

Akaassa asuu 17 000 ihmistä. Siinä on kokoa ja näköä, mutta ei liikaa eikä liian vähän. Sopivan kokoinen paikka ja yhteisö, johon yksilön tai perheen on helppo sulautua haluamallaan tavalla. Okei, ei löydy kaikkea, mutta löytyy kuitenkin tarvittavat. Juna-asemia on kaksi ihan niin kuin stadissakin. Moottoritie löytyy ja menee melkein keskustan läpi. Kulkuneuvosta riippumatta, Tampereelle on matkaa vajaa puoli tuntia ja Helsinkiin puolitoista. Turkuun sama kuin Helsinkiin, mutta se on lähinnä knoppitietoa. Sijainti on siis parempi kuin sata jänistä.

Asuminen

Onko asuntomarkkinoilla kupla vai ei? Sillä ei ole mitään merkitystä, kun asut paikassa, jossa omakotitalotontin arvo kiinteistön kokonaisarvosta on mitätön. Sinun ei tarvitse maksaa asuntosi sijainnista melkein mitään, vaikka asut keskellä Suomen ainoaa kasvukäytävää. Toisaalta voit elää halutessasi omassa kerros- tai rivitaloasunnossa käsittämättömän edullisesti. Vuokramarkkinoiltakin löytyy kohteita kaikenkokoisille talouksille. Eli elämän kiinteät palaset ovat ensiluokkaista laatua. Seuraavaksi tutkitaan elämän muuttuvia palasia.

Yhteisöllisyys

Akaassa ihmiset ja asiat ovat arjessa läsnä. Toisaalta globaaliin maailmaan saa luoda juuri sellaisen yhteyden kuin haluaa. Torit ovat paikkoja, joissa kohdataan ja yhteisöä koskevat uutiset löytyvät paikallislehdestä. Aamulla et tiedä kenen kanssa tulet saman päivän aikana keskustelemaan ja mistä. Nautit olostasi lauman jäsenenä omilla ehdoillasi. Välität muista ja huomaat että muut välittävät sinusta. Okei, miten tämä näkyy päivittäin?

Turvallisuus

Maailma ei ole enää lintukoto, niin sanotaan. Turvallisen ympäristön kaipaus on silti nykypäivää. Välittäminen ja huomioiminen muodostavat edelleen elämän suojakuplaa. Täällä lapset voivat lähteä pihalle leikkimään ja vanhempia rauhoittaa tieto siitä, että myös yhteisö katsoo heidän peräänsä. Sama koskee myös aikuisten välistä toimintaa. Jos rahapussi tai avaimet hukkuu, niin ne löytävät oikeaan osoitteeseensa. Tämä on tärkeä pointti, mutta mitä muuta?

Palvelut

Päivää, kiitos ja hyvää päivänjatkoa hymyn kera. Palvelujen ja tavaroiden hankkiminen on kahden ihmisen välinen vuorovaikutteinen hetki. Ihmisellä on ongelma, johon ei välttämättä ole yksinkertaista ratkaisua. Asian ratkaisemisesta muodostuu aito asiakaspalvelu. Tämä osataan edelleen Akaassa ja tällä on merkitystä! Enää ei ole olo kuin rahapussilla, josta kaikki nyhtävät kunnes pohja näkyy.

Eläminen Akaan kaupungissa on helppoa. Olisiko ensi kaudella sinun vuorosi? Ymmärrän tietysti, jos et uskalla heittäytyä elämään, jossa ihminen on keskellä tapahtumia eikä vain palanen koneistoa. Mutta mietipä vielä kerran. Vaikka se on vain elämää, se on sinun.

Jari Jokinen