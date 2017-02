Luottamushenkilönä Akaassa, osa 16

Alkuperäinen neljän vuoden vaalikausi on sovitettu ja valtaosa nykyisistä valtuutetuista varapaikoilta nostetuilla valtuutetuilla täydennettynä jatkaa vielä kevään ja luovuttaa sitten vetovastuun huhtikuussa valittavalle valtuustolle. Näinhän se menee.

Kovin mielellään luovuttaisi pöydän puhtaana erityisesti ilman homekouluja ja muita sisäilmaongelmista kärsiviä kiinteistöjä, niin että uusi valtuusto pääsisi tekemään tulevaisuutta eikä joudu jatkuvien palopesäkkeiden sammutustyöhön.

Lähiviikkoina hakevat puolueet kuumeisesti ehdokkaita vaalilistoille. Omaa päätöstäni vuonna 2004 helpotti vaimoni tokaisu: mees ny sinäkin siitä ehdokkaaks, siellä tarvitaan kuule järkee päätöksenteossa. Kuluneet kolme kautta ovat olleet mielenkiintoisia ja näkemystä avartavia. Suurin elämys on ollut havaita se suuri ammattitaidolla tehty työ, mitä kunnissa tehdään niin terveydenhoidossa, vanhusten kanssa, kouluissa ja veden, katujen, kaavoituksen ja kirjojen parissa – vain muutaman mainitakseni. Mysteeriksi jää, miten naisvaltaisissa työpaikoissa homma luistaa ja ne tulee tehtyä ilman hierarkian korostamista – jutellen, toisia auttaen ja vastuuta omasta työstä tuntien. Hienoa.

Akaan Seudussa oli muutama aika sitten ansiokkaita nuorten 8. luokkalaisten kirjoituksia, joissa ehdotettiin luokkakokojen pienentämistä opiskelurauhan palauttamiseksi luokissa kun on oppilaita, jotka häiritsevät opetusta – vaaditaan siis lisää yhteiskunnan panostusta. On toinenkin mahdollisuus. Ei saa taipua häiriköiden tahtoon. Rehtorin ja opettajien on yhdessä vanhempien ja oppilaiden kanssa saatava järjestys kouluun ja luokkiin – siis toteuttaa koulun tavoitteita taata hyvä oppimisympäristö kaikille. Ei saa antaa periksi. Yhteiskunnan mukaantulo lisää kustannuksia ja jälleen kerran ne, jotka tekevät työnsä ja tuntevat vastuunsa, saa tehdä enemmän työtä ja maksaa entistä enemmän veroja.

Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistat tulevat edelleen paperinippuina, 1 – 3 cm/tapaus, budjettikokoukseen tuplasti. Tämä on tsaarinaikaista – tsaari muuten syöstiin vallasta 100 vuotta sitten. Aineisto on jakajalla digitaalisessa muodossa, kun hän painaa kopiokoneen nappia – samalla painalluksella aineisto voisi mennä osallistujille. Säästyisi kirjekuoriin pano, postimaksut ja kaikki muu vaiva. Valtaosalla meistä luottamushenkilöistä on oma tietokone, läppäri tai tabletti ja olemme valmiit käyttämään ja huoltamaan niitä. Hoidammehan nytkin monet asiat niillä. Tässä ei tarvita mitään viivytyksiä, kysely luottamushenkilöille valmiudesta ja maaliskuun valtuuston kokouskutsut sähköisesti valtuutetuille. On kyseenalaista, voiko valtuutettu tulevaisuudessa olla hyvä valtuutettu ilman tietokonetta ja siihen tarvittavaa käyttöosaamista.

Uuden valtuuston aikana sote-asiat siirtyvät uusille maakunnille – meillä Tampere-vetoiselle Pirkanmaalle. Muutos vie mukanaan yli puolet kaupungin työntekijöistä ja budjetista. Mielestäni jäljelle jäävät tehtävät: teknillinen toimi, koulutus ja sivistys ynnä elinvoima maankäyttöineen olisi helpompi tehdä isommassa yksikössä – siis selvitystyö kuntaliitoksesta Valkeakosken kanssa kannattaa aloittaa heti syksyllä.

Lopuksi vielä muutama tunnustus. 1. Hyvä palvelutaso on säilynyt Kurjenkallion jäteasemalla, siellä on aina mukava käydä. 2. Akaan alueella on kaivettu kiivaasti kohta vuosi kaapeleita maahan. Autojen kyljessä lukee “Wire.” Työmaat ovat ottaneet hienosti huomioon liikenteen ja asukkaiden tarpeet. Työmaista varoitetaan riittävästi, paikallistie on poikki vain muutaman kymmenen minuuttia ja katkoista ilmoitetaan hyvissä ajoin. Myös maanomistajat ovat olleet tietämäni mukaan tyytyväisiä ja yhteistyömyönteisiä. Näin se sujuu – aikaa ehkä kuluu, mutta toisaalta säästyy, kun asiat sujuvat. 3. Käytin autoni perusteellisessa puhdistuksessa Herossa. Moitteeton työ, mutkaton palvelu ja hyvä ilmapiiri jättivät miellyttävän olon – kiitos.

Eero Lapinleimu

valtuustettu (kok)