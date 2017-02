Ajatteeko kuunteleeko kukaan?

Koulujen sisäilmaongelmat eivät Suomessa enää uutisia. Vaurioituneita kouluja on ympäri maata. Voi jopa väittää, että 1950-luvulla kouluhallituksen tyyppipiirustuksilla suurten ikäluokkien tarpeisiin rakennettu koulutalo korjataan homeeseen. Syytkin tiedetään. Koneellinen ilmanvaihto, jota ei osata käyttää. Huonot rakennusmateriaalit ja olematon valvonta. Urakoitsijoiksi on tarjouskilpailun perusteella valittu halvin tekijä, tämä yrittää tehdä edes vähän tiliä itselleen. Niinpä muun muassa rakenteiden kuivumisajoista säästetään.

Keskustan koulu on korjattu pieleen nyt kahteen kertaan. Viialan kunnan 1990-luvulla toteuttama remontti osoittautui kaikkea muuta kuin kalliiksi. Paljastui jopa pahoja laiminlyöntejä rakentamisessa. Joulukuussa 2015 parakkeihin vuotta aikaisemmin sijoitettu koulu pääsi vihdoinkin palaamaan takaisin. Helmikuussa 2017 lähdetään taas evakkoon. Koulun korjaamiseen on jo nyt palanut yli 8 miljoonaa euroa eikä loppua näy.

Keskustan koulusta saisi hyvän farssin, mutta ketään ei naurata. Kouluyhteisö – koululaiset, työntekijät, vanhemmat – ja osa Akaan valtuutetuista kokee, että heitä ei kuunnella ja heidän huoliaan vähätellään. Valtuutetut joutuvat aloittein ja muin päätöksin pyytämään itselleen asiakirjoja, joita he tarvitsevat päätöksentekonsa pohjaksi. Ajatteleeko kukaan, miltä tämä näyttää ulospäin? Ketä kiinnostaa enää kunnallispolitiikka, jos aika kuluu omien viranhaltijoiden vähättelyn kuuntelemiseen.

Insinööri Antti Kemi Loimaalta valittiin Akaan tekniseksi johtajaksi aikanaan. Hänen maineensa Loimaalla oli lyhtypylväidenkin tiedossa. Antti Kemissä nähtiin kokenut käytännön mies, mies joka kykenee viemään koulun peruskorjauksen maaliin. Antti Kemi osoittautui Akaassa maineensa veroiseksi. Hän on rakennussaneeraaja. Ja Akaassa jos missä on saneeraamista.

Akaan valtuusto päätti uudisrakennuksen sijaan korjata Keskustan koulutalon. Luotto Antti Kemiin ja hänen tekniseen keskukseen oli hyvin vahva.

Mutta mitähän asiasta ajattelee se nuori diplomi-insinööri Urjalasta, joka vaikuttaa tänään Ylöjärven kaupungin teknisenä johtajana. Urjalassa valmistaudutaan uuden yhtenäiskoulun vihkiäisiin. Lapset saavat tuliterän koulun ja Pentinkulman Päivät arvoisensa tyyssijan. Urjalassa eletäänkin moni asia toisin. Varstalla lyödään harvoin omaa päätä. Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari esitti urjalalaista nuorta miestä teknisen johtajan virkaan Akaaseen, mutta hänet jyrättiin.

Hyvinvointikeskuksesta päätettäessä valtuusto otti sille kuuluvan vallan ja päätti rakentaa uudisrakennuksen. Luotto tekniseen johtajaan näyttää menneen. Myös tilanne Keskustan koulussa on saatava haltuun. Vanhempien huolen ja sooloilunkin ymmärtää, mutta nyt ei ole sooloilun paikka. Akaan kaupungin asiasta vastaavien viranhaltijoiden on ajateltava nyt askelmerkkinsä hyvin tarkkaan. Vanhempien kuuntelullekin on löydyttävä aikaa ja heillä on oikeus saada vastauksia. Tilanteen korjaaminen edellyttää johtajuutta. Jos sitä ei ole, on väkeä huipulla vaihdettava. Vastuu kaikesta – ihan kaikesta – on Akaan valtuustolla.